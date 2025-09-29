Vatandaşın vergisi yine 'garantiye' gitti: 5 yılda 273 milyar lira buhar oldu

Vatandaşın vergisi yine 'garantiye' gitti: 5 yılda 273 milyar lira buhar oldu
Yayınlanma:
Sayıştay verileri, Kamu-Özel İşbirliği projeleri için son 5 yılda ödenen garanti tutarının 273,6 milyar liraya ulaştığını gösteriyor. Sadece 2024'te ödenen 60,2 milyar liralık tutar, faturanın her yıl katlanarak arttığını ortaya koydu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı bütçesi, yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte 293,6 milyar liraya ulaştı ve bu bütçenin 285,2 milyar lirası harcandı. Sermaye giderlerinin ardından bütçedeki en büyük ikinci harcama kalemini "cari transferler" oluşturdu. Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, bu kalemde yer alan 60,5 milyar liralık harcamanın neredeyse tamamı, yani yüzde 99'undan fazlası, tek bir alana yönlendirildi. Bu kapsamda, Yap-İşlet-Devret projelerini yürüten şirketlere 2024 yılı içinde tam olarak 60 milyar 294 milyon 708 bin 465 lira garanti ödemesi yapıldı.

DÖVİZ KURU ARTIŞI ÖDENEKLERİ YETERSİZ BIRAKIYOR

Garanti ödemelerinin bütçe üzerindeki baskısını artıran en önemli faktörlerden biri, geçiş ücretlerinin ve garanti bedellerinin döviz kuruna endeksli olması. Raporda ve konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle bütçeye başlangıçta konulan ödeneklerin yıl içinde yetersiz kaldığı ve bu durumun sürekli olarak ek ödenek ihtiyacı doğurduğu vurgulanıyor. Bu durumun, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mevcut yolların bakım ve onarımı gibi asli görevleri için ayırması gereken kaynakları da kısıtladığı belirtiliyor.

SON BEŞ YILIN FATURASI 273 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Konuyla ilgili Sayıştay verilerini analiz ederek bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, garanti ödemelerinin son beş yılda ulaştığı boyuta dikkat çekti. Karasu'nun ortaya koyduğu verilere göre, 2019-2024 döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılan toplam garanti ödemesi 273,6 milyar liraya ulaştı.

Yıllara göre yapılan garanti ödemelerinin sürekli bir artış eğiliminde olduğu görülüyor. 2019 yılında yaklaşık 5,1 milyar lira olan garanti ödemesi, 2022'de 36,3 milyar liraya, 2023'te 56,8 milyar liraya ve son olarak 2024'te 60,2 milyar liraya yükseldi. Karasu, bu tablonun bütçede sürdürülemez bir yük oluşturduğunu ve devletin elindeki mevcut köprü ve otoyolların satılması gibi yeni finansman arayışlarına neden olduğunu iddia etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?