Mehmet Şimşek Ferrari avına çıktı: Lüks araçlardaki 'vergi oyunu' Maliye'yi harekete geçirdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından vergisiz şekilde getirilen lüks araçları “T” plaka ile Türkiye’de kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Patronlar Dünyası’nın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak sokulan Ferrari başta olmak üzere birçok lüks aracın, mevzuata aykırı biçimde piyasada dolaştırıldığı tespit edildi.

Bu lüks otomobilleri kullananlar yandı: Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes ve BMW

24 AYA ÇIKARILMIŞTI

Gümrük mevzuatına göre, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye’de en fazla 24 ay kalabiliyor. Daha önce 6 ay olan bu süre 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Ancak Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor ve bu araçlar yalnızca getiren kişi veya kurum tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca 2 yılın sonunda aracın yeniden yurt dışına çıkarılması şart koşuluyor.

Türkiye'deki Ferrari sahiplerinin Bodrum'daki buluşması sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Ekonomik kriz üzerinden iktidarı eleştiren yurttaşlar lüks araç sahiplerinin denetlenmesi gerektiğini belirtmişti.

MALİYE PEŞİNE DÜŞTÜ

Buna karşın bazı şirketlerin, söz konusu araçları “prototip veya yol testi” kapsamında verilen “T” plakalarla piyasada kullandırdığı belirlendi.

Maliye müfettişlerinin, lüks araçları vergisiz şekilde Türkiye’de dolaşıma sokan şirketlerin izini sürmeye başladığı ifade edildi.