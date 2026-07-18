Bakanlık indirim kampanyalarına karşı harekete geçti: Dev ceza gelebilir

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarındaki usulsüzlüklerin artması üzerine denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yapılan saha kontrollerinde, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen indirim reklamlarının, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" hükümlerine uygunluğu mercek altına alındı.

YANILTICI İNDİRİM VE DİPNOT TUZAKLARINA İNCELEME

Denetimlerde, özellikle tüketicileri manipüle eden şu uygulamalar tespit edildi:

Kafa karıştıran hesaplamalar: "Yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" gibi art arda uygulanan indirimlerin, halkın gerçek indirim oranını anlamasını zorlaştırdığı belirlendi.

Eksik kampanya bilgileri: Reklamların ana metninde tüm ürünlerde indirim varmış gibi gösterilmesine karşın, çok sayıda ürünün kampanya dışında tutulduğu saptandı.

Okunamayan şartlar: Kampanya koşullarının okunması zor, küçük ve silik puntolarla yazılması; ayrıca kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi ihlal olarak kaydedildi.

Referans fiyat oyunları: Sadakat kartı kullanıcılarına özel kampanyalarda, referans fiyatların gerçeği yansıtmayacak biçimde yüksek gösterildiği belirlendi.

39,9 MİLYON LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; mevzuata aykırı reklam yapan reklam verenler, reklam ajansları ve yayın mecraları hakkında Reklam Kurulu tarafından yaptırım uygulanabiliyor. Kurul, ihlalin niteliğine göre reklamın durdurulmasına, düzeltilmesine veya idari para cezası verilmesine hükmedebiliyor.

İdari para cezaları, reklamın yayımlandığı mecra dikkate alınarak 99 bin 339 TL'den başlayıp 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ceza miktarı belirlenirken haksız kazancın boyutu, tüketicinin uğradığı zarar ve sorumluların kusur durumu gibi kriterler esas alınıyor.

BAKANLIKTAN "MEVZUATA UYUM" ÇAĞRISI

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve işletmelerin yüksek tutarlı yaptırımlarla karşılaşmaması adına meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi.

Uzmanlar, dürüst ticaret ilkelerine aykırı ve spekülatif fiyat hareketlerine neden olan uygulamaların bakanlık tarafından yakından izlenmeye devam edileceği konusunda uyarıda bulundu.