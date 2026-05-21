Bakanlık açıkladı: 21 milyın ürün denetlendi, 1,1 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk dört ayına (Ocak-Nisan) ilişkin kapsamlı piyasa denetim raporunu kamuoyuyla paylaştı. Fahiş fiyat, stokçuluk, tüketici hakları ihlalleri ve ürün güvenliği gibi başlıklar altında yürütülen operasyonlarda yaklaşık 170 bin firma ve 21 milyonu aşkın ürün mercek altına alındı

EN BÜYÜK DARBE BURADA

Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğü, haksız ticari uygulamalara ve piyasadaki suni fiyat artışlarına karşı 31 bin firmayı sahada denetledi. Mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 476,6 milyon TL ceza kesilirken, bu cezanın aslan payını fahiş fiyat uygulamaları oluşturdu.

Sektörel bazda kesilen cezaların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Fahiş Fiyat Cezaları: 389,4 milyon TL

Otomotiv Sektörü: 38,3 milyon TL

Emlak Sektörü: 21,9 milyon TL

Kuyum Sektörü: 2,9 milyon TL

Elektronik İleti ve Lisanslı Depo İhlalleri: 21,9 milyon TL

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ VE REKLAMLARA SIKI MARKAJ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla 20 binden fazla firmayı incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda aykırı hareket eden 667 firmaya toplam 364,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, internet üzerinden mesafeli satışlar ve paket turlar gibi doğrudan tüketiciyi ilgilendiren sözleşmelerdeki ihlaller nedeniyle 258 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara 100 milyon TL, güvensiz ürün ticareti kapsamında yapılan denetimlerde ise 6,1 milyon TL cezai işlem uygulandı.

81 İLDEKİ TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ SAHADAYDI

Ticaret Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri vasıtasıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı denetimler yürütüldü. Yerel denetim mekanizmalarıyla 118 bin firma ile 21,1 milyonu aşkın ürün kontrol edildi. Yapılan bu yaygın saha incelemeleri neticesinde, usulsüzlük tespit edilen 25 bin 198 firmaya toplam 350 milyon TL idari para cezası kesilerek kayıtlara geçildi.

Bakanlık, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki adil rekabet ortamını korumak adına denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.