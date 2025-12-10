Avrupa borsaları inişli-çıkışlı bir gün yaşadı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

STOXX 600, son günlerde dar bantta hareket ettiği seyrini sürdürerek günü 577,78 puanda yatay kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 9,655.53 puana çıktı.

Bölgedeki büyük endekslerin çoğu ise negatif bölgede işlem gördü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 8,022.69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,25 değer kaybederek 43,465.34 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,13 azalarak 24,130.14 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.37 itibarıyla yüzde 0,344 artışla 1.167 seviyesinden işlem gördü.

FED ÜÇÜNKÜ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Piyasaların odağında, gün içinde açıklanacak olan Fed’in faiz kararı vardı. Bankanın faizi 25 baz puan indirmesi bekleniyordu. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. Böylece Fed, son kararıyla bu yıl üçüncü kez faiz indirmiş oldu. Buna karşın, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları, gelecek yıl para politikasına ilişkin ipuçları arandığı için yakından izlenecek. Bu durum, zayıf ekonomik veri akışı ve ABD yönetiminin daha düşük faiz çağrıları nedeniyle daha da önem kazandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi ekonomisinin ticaretteki gerilimlere karşı dayanıklılık gösterdiğini ve potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini belirterek, ECB'nin gelecek hafta büyümeye yönelik projeksiyonlarını yukarı yönlü revize edebileceğinin sinyalini verdi.