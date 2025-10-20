Asgari ücret ne kadar olur? Yüzde 28,5’ten yüzde 50’ye beş olası zam senaryosu

Yayınlanma:
Asgari ücret maratonu başlıyor. Yarın sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bir toplantı yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki senaryolar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 21 Ekim’de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu ile ilk toplantısını yapacak. Peki 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret ne kadar artacak? Masada 5 farklı zam senaryosu bulunuyor.

İLK TOPLANTI 21 EKİM'DE YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda taraflar, Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde komisyonun yapısı ve işleyişine dair değerlendirmelerde bulunacak.

Yasa gereği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023/10/31/0x0-son-dakika-odemeler-basladi-7500-7750-8000-8250-8500-tl-maas-alan-emeklinin-zamli-ayligi-ne-kadar-oldu-iste-ka-1689656079263.jpg

Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

2026 İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrette, enflasyon oranı temel belirleyici unsur olacak. Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi %28,5 olarak açıklandı. Bu oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun da ana referans noktası olacak.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, komisyon bu oranı baz alırsa yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net ücret ise 28 bin 403 TL seviyesine çıkacak.

ZAM SENARYOLARI BELLİ OLDU

2023/11/30/para-tl-maas-turk-lirasi-odeme-bankacilik.webp

Olası artış oranlarına göre asgari ücret şu şekilde değişecek:

Mevcut ücret:
Brüt 26.005 TL – Net 22.104 TL

%28,5 artışta:
Brüt 33.417 TL – Net 28.403 TL

%30 artışta:
Brüt 33.807 TL – Net 28.736 TL

%35 artışta:
Brüt 35.107 TL – Net 29.841 TL

%40 artışta:
Brüt 36.407 TL – Net 30.946 TL

%50 artışta:
Brüt 39.008 TL – Net 33.156 TL

GÖZLER KOMİSYONUN ARALIK TOPLANTISINDA

21 Ekim’deki ön toplantının ardından Aralık ayında başlayacak resmi görüşmelerde, taraflar asgari ücretin nihai seviyesini belirleyecek. Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

