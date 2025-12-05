Dolar ve euro haftanın son gününe böyle başladı

Döviz kurundaki değişim alım satım yapacaklar tarafından yakından takip edilirken, euro ve dolarda haftanın son günü yükseliş hakim oldu.

Piyasalarda, döviz kurunda yeni haftadaki hareketlilik takip ediliyor. Dolar ve euro TL karşısında değer kazanmayı sürdürürken haftaya sakin bir giriş yaptılar.

SERBEST PİYASADA SON DURUM

2021/10/25/dolar-001.jpg5 Aralık 2025 Cuma sabahı serbest piyasada dolar, euro ve sterlin şöyle değerlendi:

ABD Doları % 0,15

ALIŞ(TL) 42,5180

SATIŞ(TL) 42,5621

Euro % 0,10

ALIŞ(TL) 49,6032

SATIŞ(TL) 49,6446

İngiliz Sterlini % 0,10

ALIŞ(TL) 56,7934

SATIŞ(TL) 56,8311

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 22'Yİ AŞTI

2021/10/25/dolar-buyukelci.jpg

Kasım ayının başına göre 0,39 TL artışla yüzde 0,93 değer kazanan dolar, yılbaşından bu yana yatırımcısına önemli bir getiri sağladı. 35,3663 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre 7,09 liralık bir artış gösteren doların 11 aylık değer kazancı yüzde 20,04 oldu. Son bir yıllık periyotta ise kur, 34,5655 liradan 42,4528 liraya tırmanarak yüzde 22,82 oranında yükseldi.

EURODA YÜKSELİŞ DAHA SERT

Euro, Kasım ayı başına göre 0,38 TL artışla yüzde 0,78 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro kuru, aradan geçen sürede 12,47 liralık artışla yüzde 34,17 oranında değerlendi. Yıllık bazda bakıldığında ise 36,0240 liradan 48,9519 liraya çıkan euro, yüzde 35,89'luk bir getiri sağladı.

İngiliz Sterlini, Kasım ayının ilk gününe göre 0,32 TL artışla yüzde 0,57 değer kazandı. Yılbaşı değeri olan 43,9782 TL'ye göre 11,69 lira yükselen sterlin, yüzde 26,57 oranında prim yaptı. Son bir yılda ise 43,3490 liradan 55,6648 liraya ulaşarak yüzde 28,41'lik bir artış kaydetti.

