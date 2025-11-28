Dev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacak

İktidarın "düşecek" dediği enflasyon için yabancı kurumlardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Garanti BBVA'nın ana ortağı İspanyol bankacılık devi BBVA Research, Türkiye raporunda enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Bu tahmin tutarsa 2026 asgari ücretliler için felaket olacak

BBVA Research tarafından yayımlanan Türkiye değerlendirme raporu, ekonomideki kırılganlığın sürdüğünü belgeledi. Kurum, büyüme beklentilerini korusa da vatandaşın canını yakan enflasyon konusunda tahminlerini yükseltti. Raporda, Ağustos ayından itibaren artış gösteren enflasyon eğilimi gerekçe gösterilerek yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32 olarak güncellendi. Daha önce yüzde 23 olarak açıklanan 2026 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 25’e çıkarıldı.

DOLAR 52 LİRAYA DAYANACAK

Vatandaşın alım gücünü eriten döviz kuru için yapılan tahminler ise moralleri bozdu. Rapora göre; Dolar/TL kuru 2025 sonunda 43, 2026 sonunda ise 52 olarak öngörülüyor.

"DAHA GÜÇLÜ TL VE YÜKSEK FAİZ ŞART"

BBVA, Türkiye’de kısa vadede nispeten sıkı bir politika karışımı öngörürken, risklerin sürdüğüne dikkat çekti. Banka, "Riskler sürecin uzaması ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı kazanımlar nedeniyle daha kalıcı bir enflasyon eğilimine işaret ediyor" uyarısında bulundu.

Raporda ayrıca, kısa vadede enflasyonist baskının hafifletilmesi için daha güçlü bir TL ve yüksek faiz oranlarının şart olduğu vurgulandı.

KÜRESEL RİSKLER VE İÇ BELİRSİZLİKLER

Ekonomik büyüme tahminleri ise önceki öngörülerle uyumlu şekilde 2025 için yüzde 3,7, 2026 için yüzde 4 olarak sabit tutuldu. Ancak bu tahminlerin, 2026 boyunca çıktı açığının negatif kalacağı varsayımına dayandığı belirtildi.

Kısa vadeli riskler arasında; küresel finansal dalgalanmalar, Donald Trump politikalarının Avrupa üzerindeki olası etkileri, iç belirsizlikler ve beklenenden daha inatçı seyreden enflasyon eğilimi sıralandı.