Arabadan daha ucuz: TMSF bir şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde bulunan şirketlerin satışına devam ediyor. Fon, bu kez Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt için satış sürecini başlattı.

ŞİRKETİN TAMAMI SATILIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine mülkiyetindeki Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin yüzde 100 oranındaki payları satışa sunuldu.

ARABADAN DAHA UCUZ!

Şirket için belirlenen muhammen bedel 455 bin lira oldu.

İhaleye katılmak isteyenlerin kapalı teklif zarflarını 6 Ekim 2026 saat 16.30'a kadar teslim etmesi gerekiyor. Teklifler, 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihalenin açık artırma aşamasına geçileceği belirtildi.

KAYNAK KAĞIT DA SATIŞ LİSTESİNDE

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı bir diğer şirket ise Kaynak Kağıt oldu. Şirketin satışında 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Kaynak Kağıt'ın ihalesi ise 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirket satışları kapsamında düzenlediği ihaleler yatırımcılar tarafından takip edilirken, Sürat Sigorta için belirlenen bedelin düşüklüğü dikkat çekti.