Amerikalı banka açıkladı: Fondan çıkarılan paraların gittiği adres belli oldu

Uluslararası finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisindeki son döneme ait para piyasası fonu hareketlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bankanın hesaplamalarına göre, para piyasası fonlarından çıkan kaynakların büyük ölçüde Türk Lirası mevduatlara kaydığı kaydedildi.

DEV BANKANIN RAPORU YAYIMLANDI

Dev bankanın hesaplamalarına kıyasla, Türk Lirası mevduatlardaki yükselişin döviz ve altın mevduatlarındaki artışın belirgin bir şekilde üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Goldman Sachs’ın yayımladığı raporda, 11 Eylül haftasında para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandığı belirtilirken, eylül ayının ilk iki haftasında fonlardan çıkan toplam tutarın ise 4 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

TÜRK LİRASI MEVDUATTA 12 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Aynı döneme ilişkin olarak 15 Eylül itibarıyla Türk Lirası mevduatlarda 12 milyar dolarlık artış kaydedildiği aktarıldı.

Bu yükselişin, değerleme etkisinden arındırılmış döviz ve altın mevduatlarına yönelik girişlerin üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Goldman Sachs, söz konusu verilerin para piyasası fonlarından çıkan paranın büyük bölümünün Türk Lirası mevduatlara yöneldiğine işaret ettiğini belirtti.

Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen Türk Lirası mevduatlardaki aylık artışın yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığı hesaplandı. Fonlardan çıkan paranın döviz yerine Türk Lirası mevduatlara yönelmesi, dolarizasyon eğilimi açısından da ekonomi çevreleri tarafından yakından izleniyor.