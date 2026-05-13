Amazon Prime Video maili: Yeni dönem başladı

Amazon Prime Video, mevcut abonelik ücretini sabit tuttuğunu iddia etse de, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren reklamsız içerik izlemek isteyen halkın cebinden ek ödeme çıkacak. Hizmet kalitesinin düşürülerek aynı bedelle satılması, tüketici nezdinde "gizli zam" olarak yorumlanıyor.

17 HAZİRAN’DA EKRANLARA REKLAM İNECEK

Amazon tarafından paylaşılan resmi bilgilendirmeye göre, 17 Haziran 2026 itibarıyla Prime Video bünyesindeki yapımlar ve diziler kısıtlı oranda tanıtım barındırmaya başlayacak.

Platform yönetimi, bu kararı yapım harcamalarının devamlılığını sağlamak ve uzun vadeli yatırımları artırmak gerekçesiyle hayata geçirdiklerini savundu. Mevcut abonelik sisteminde halkın herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmadan reklamlı modele geçiş sağlanacak.

REKLAMSIZ İZLEMENİN BEDELİ

Yapımları kesintisiz ve tanıtım girmeden izlemeyi sürdürmek isteyen tüketiciler için ise yeni bir maliyet kalemi oluşturuldu. Mevcut durumda aylık 69,90 TL olan Prime üyeliği, reklamsız seçeneğe geçildiğinde aylık ek 59,90 TL tutarında bir ödemeyle birleşecek. Böylece, bugün reklamsız alınan hizmetin aynısını 17 Haziran’dan sonra da sürdürmek isteyen milyonlar, her ay toplamda 129,80 TL ödemek zorunda kalacak.

GİZLİ ZAM KAPIDA

Şirket "fiyat değişmedi" dese de, mevcut fiyata (69,90 TL) sunulan hizmetin içine reklam eklenmesi, aslında sunulan paketin değerinin düşürülmesi anlamına geliyor.

Eskiden reklamsız olan paketin yeni maliyeti (129,80 TL) hesaplandığında, tüketicinin aynı standartta hizmet alabilmesi için ödemesi gereken tutarın yaklaşık yüzde 85 oranında arttığı görülüyor.