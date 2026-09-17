Alves Kablo’ya kayyum atandı

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yönetim kayyumu atanmasına karar verdi. Kararın ardından ALVES hisselerindeki düşüş devam ederken, hisse 0,73 TL’ye geriledi.

KAYYUM KARARI ŞİRKETE TEBLİĞ EDİLDİ

Mahkeme, 16 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla Alves Kablo’nun yönetimine kayyum atanmasına hükmetti. Karar 17 Eylül’de şirkete tebliğ edildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/172864 sayılı soruşturması kapsamında verildiği belirtildi.

YETKİLER KAYYUMA DEVREDİLDİ

Mahkeme kararında, Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim yetkilerine sahip kayyum, şirket yönetim organının sahip olduğu tüm yetkileri devraldı. Şirket ortaklık payları ve menkul kıymetler üzerindeki idare yetkileri de kayyuma geçti.

ALVES HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kayyum kararının ardından borsada işlem gören ALVES hisselerinde düşüş devam etti. Hisse, son 6 işlem gününde taban fiyatla kapanırken 17 Eylül itibarıyla 0,73 TL seviyesine geriledi. Yıl içinde 4,68 TL seviyesini gören hisse, bu seviyeye göre önemli ölçüde değer kaybetti.