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Halk TV Ekonomi Son Dakika | Golden Global Yatırım Bankası'na kayyum atandı

Son Dakika | Golden Global Yatırım Bankası'na kayyum atandı

Son dakika haberi... ABD'nin İran yaptırım listesine alınan ve likidite sıkıntısı yaşayan Golden Global Yatırım Bankası'na kayyum atandı.

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Son Dakika | Golden Global Yatırım Bankası'na kayyum atandı
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ABD’nin İran bağlantılı işlemler gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el koydu. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), eylül ayının başında Golden Global Yatırım Bankası’nı İran bağlantılı işlemler nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Likidite sıkıntısı yaşayan Golden Global Yatırım Bankası, yükümlülüklerini yerine getiremeyince, ortakları bankacılık yapma yetkisini kaybetti, BDDK, bankanın TMSF’ye devredildiğini duyurdu.

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ABD 4 EYLÜL’DE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını genişleterek Türkiye merkezli bir yatırım bankası ve bağlı şirketlerine yaptırım uygulamıştı. Bakanlık, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası, Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama şirketlerini, Çin ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü arasındaki ticareti kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

BDDK tarafından Golden Global Yatırım Bankası'nın TMSF'ye devredilmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569
sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası
kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih
BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin
temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
kullanılmasına karar verilmiştir."

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“DAHA ÇOK DOSYA VAR”

Gazeteci Bahadır Özgür, ABD’nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Bank’ı ve Türkiye’deki son dönem operasyonlarını değerlendirmiş ve finans, kara para ve bölgesel gelişmelerin birbirinden bağımsız ele alınamayacağını yazmıştı.

Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen operasyonların uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özgür, Golden Global Bank dosyasının daha geniş bir sürecin parçası olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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