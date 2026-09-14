Altının 2 günü kaldı! Amerika'dan gelecek karar belirleyecek

Küresel piyasalarda altın yatırımcılarının odağında bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Ons altın, geçtiğimiz hafta 4 bin 402 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı.

Ham petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 2'yi aşkın tırmanışın enflasyonist baskıları yeniden alevlendirmesi ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki kritik toplantısında sıkılaşmaya gideceği beklentisi değerli metalleri baskı altına aldı. Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 86,5 seviyesine ulaşırken, dev yatırım bankası Goldman Sachs ise ons altında 4 bin 900 dolarlık uzun vadeli hedefini korumakla birlikte sert dalgalanma uyarısında bulundu.

Değerli metaldeki hareketlilikte bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve karar sonrasında yapılacak değerlendirmeler belirleyici olacak.

PİYASANIN GÖZÜ KULAĞI ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Yatırımcıların gözü Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek toplantı sonrasında duyurulacak kararın küresel finansal piyasalar üzerinde belirgin bir etki oluşturması bekleniyor. Karar öncesinde piyasalardaki beklentiler de şekillenmeye başladı.

Fed gözlemcilerinin faiz kararına ilişkin tahminlerinde, faizin 0,25 oranında artırılacağını düşünenlerin oranı yüzde 86'yı aştı.

FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Ekonomist Mahfi Eğilmez de Fed'in faiz kararına ilişkin beklentisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fed'in faiz artırması halinde dolar endeksinin küresel ölçekte değer kazanabileceği değerlendiriliyor. Doların güçlenmesi durumunda ise dolar üzerinden fiyatlanan altın ve diğer değerli metaller üzerindeki baskının artabileceği, buna bağlı olarak satışların hızlanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle altın piyasasında gözler Çarşamba günü açıklanacak faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in vereceği kararın ardından ons altın ve gram altındaki fiyat hareketlerinin seyri yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda enerji maliyetlerindeki ani yükselişlerin enflasyon endişelerini derinleştirmesi, dev merkez bankalarının faiz artırım döngüsünü sürdüreceği yönündeki öngörüleri pekiştirerek emtia cephesinde satıcılı bir seyre yol açtı. Yeni haftaya düşüşle başlayan ons altında düşüş derinleşti. Güne 4 bin 324 dolardan başlayan ons altın saat 13:20 sularında yüzde 1,40 değer kaybıyla 4 bin 286 dolara kadar geriledi.

PİYASALAR HAFTALIK FED KARARINA ODAKLANDI

Amerika'da son açıklanan makroekonomik veriler, ağustos ayında tüketici fiyat indeksindeki ivmelenmeyi net bir şekilde ortaya koydu. Çekirdek enflasyon rakamlarının son 4 ayın en yüksek artış performansını sergilemesi, parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch göstergelerine yansıyan veriler doğrultusunda, yatırımcıların Fed'in salı ve çarşamba günkü oturumunda faiz artışına gitme ihtimaline verdiği ağırlık yüzde 86,5'e tırmandı. Söz konusu oran, enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde yaklaşık yüzde 67 düzeyindeydi.

DEV BANKADAN UZUN VADELİ ONS ALTIN HEDEFİ

Amerika merkezli yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 2026 yılı sonu itibarıyla 4 bin 900 dolara ulaşacağına yönelik temel senaryosunu sürdürdüğünü duyurdu. Banka analistleri, yukarı yönlü risklerin canlılığını koruduğuna dikkati çekerken, bu hedefe giden süreçte çift taraflı oynaklığın artabileceğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARININ KUVVETLİ ALIM ÇERÇEVESİ KORUNUYOR

Goldman Sachs tarafından paylaşılan raporda, 4 bin 900 dolarlık adil değer öngörüsünün merkez bankaları kanadından gelecek güçlü ve kesintisiz alım talebi varsayımına dayandığı aktarıldı.

Banka değerlendirmesinde; borsa yatırım fonlarına (ETF) taze sermaye akışının başlaması ve mevcut yüksek seviyedeki boğa (yükseliş) opsiyon pozisyonlarının korunması durumunda, piyasa yapıcıların riskten korunma hamlelerinin ralliyi mekanik bir ivmeyle destekleyebileceği ifade edildi. Bu gelişimin yaşanması halinde fiyatların 4 bin 900 dolarlık tahmin boyutunu belirgin şekilde aşabileceği kaydedildi.

OLASI FAİZ HAMLESİ SERT DÜZELTMEYİ TETİKLEYEBİLİR

Küresel finans devi, Fed'in faiz artırma ihtimalinin piyasalarda tam anlamıyla fiyatlanması halinde aşağı yönlü risklerin tırmanabileceği konusunda uyardı. Rapora göre bu durum, piyasa yapıcıların korunma pozisyonlarını çözmelerine ve altın fiyatlarında beklenenden daha sert satış baskılarına sebep olabilir.

BOJ CEPHESİNDE DE SIKIŞTIRMA BEKLENTİSİ

Uzak Doğu tarafında ise Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) cuma günkü toplantısında faiz artırım kararı alabileceği öngörülüyor. Katılaşan enflasyon ve ekonomik büyümedeki direnç, küresel ölçekteki majör merkez bankalarının faiz artış trendini koruyacağı algısını canlı tutuyor.

Enerji maliyetlerindeki artış ve Ortadoğu'daki gerginliğin sürmesi de fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkiliyor. Altın tarihsel olarak enflasyondan korunma limanı niteliği taşısa da faiz oranlarının yüksek seyrettiği konjonktür, getiri sunmayan altının çekiciliğini azaltıyor.