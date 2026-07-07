Altında dengeleri değiştirecek gelişme! Dünya devleri tahminlerini revize etti

Çin Merkez Bankası (PBOC) altın rezervlerini artırmayı sürdürürken, 2023 yılından bu yana gerçekleştirdiği en büyük aylık alıma imza attı. Banka, son 20 aydır aralıksız devam eden altın alım serisini geçen ayda sürdürdü.

PBOC tarafından açıklanan verilere göre bankanın altın rezervi geçen ay 480 bin ons artışla 75,44 milyon onsa ulaştı. Böylece Ekim 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık altın alımı gerçekleşmiş oldu.

HAZİRAN AYINDA YÜZDE 12 DEĞER KAYBETTİ



Altın fiyatları, haziran ayında yüzde 12 değer kaybederek ons başına 4 bin dolar seviyesinin altına indi. Bu gerilemeyle birlikte değerli metal, 2008 yılından bu yana en sert aylık düşüşünü yaşamış oldu.



İran savaşıyla birlikte yüksek enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın şahin para politikası duruşu faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Artan yüksek faiz beklentileri ise faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

DÜNYA DEVLERİ TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından dünya devleri Goldman Sachs ve Deutsche Bank, yıl sonuna ilişkin ons altın tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.



Öte yandan haziran ayında Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son anket gelecek 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının sayısının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.