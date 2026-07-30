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Halk TV Ekonomi Altına odaklanırken asıl sıçramayı yaptı: Fed'in faiz kararı en çok ona yaradı

Altına odaklanırken asıl sıçramayı yaptı: Fed'in faiz kararı en çok ona yaradı

Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda gözler altına çevrilmişken, euro asıl sıçramayı yaptı. Dolar karşısında yükselen euro Fed kararının hemen ardından TL karşısında adeta uçtu.

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Altına odaklanırken asıl sıçramayı yaptı: Fed'in faiz kararı en çok ona yaradı

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında değişikliğe gitmemesi ve yönetimden gelen belirsiz mesajlar küresel piyasaları kararsızlığa sürüklerken, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları jeopolitik riskleri tırmandırdı.

Faiz artırımı beklentisinin gerilemesi ve sıcak çatışma ortamıyla altın fiyatları beklenenin aksine sınırlı yükseldi ve sonra geriledi.

EURO SERT YÜKSELDİ

Ancak asıl dikkat çeken değişim euroda oldu. Euro TL karşısında Fed kararının ardından hızla yükseldi. Fark neredeyse 50 kuruşa çıkarken bu sıçramanın benzeri dolar karşısında da yaşandı.

Karar öncesi 53,90'dan işlem gören euro/TL 54,51 TL'ye kadar tırmandı.

Euro Fed kararı sonrası, dolar karşısında yukarı yönlü hareketlenirken Türkiye saatiyle güne yükselişini tırmandırarak başladı.

Saat 09:00 itibariyle döviz kurları şu şekilde:

Amerikan Doları

Alış 47,4111 TL
Satış 47,4189 TL

Euro

Alış 54,3836 TL
Satış 54,3934 TL

İngiliz Sterlini

Alış 63,3627 TL
Satış 63,3936 TL

WARSH'IN MESAJLARI BELİRSİZLİĞİ TIRMANDIRDI

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlı tutumlarını yinelerken, yaptığı açıklamalar bankanın bir sonraki para politikası hamlesine dair belirsizliğin sürmesine neden oldu.

Marex analisti Edward Meir, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasalar Warsh’ın yaklaşımı karşısında şaşırdı ve bir miktar hayal kırıklığı yaşadı. Faiz artırma gerekliliğine karşı yeterince istekli görünmüyordu. Piyasalar enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş beklerken, Warsh’ın bu yönde fazla adım atmaması altın fiyatlarını destekledi."

Altın, yükselen enflasyona karşı bir korunma aracı şeklinde öne çıksa da, herhangi bir faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması sebebiyle yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar nezdinde cazibesini yitirebiliyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Euro Piyasalar ABD Faiz Kararı
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