Altına odaklanırken asıl sıçramayı yaptı: Fed'in faiz kararı en çok ona yaradı
Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda gözler altına çevrilmişken, euro asıl sıçramayı yaptı. Dolar karşısında yükselen euro Fed kararının hemen ardından TL karşısında adeta uçtu.
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında değişikliğe gitmemesi ve yönetimden gelen belirsiz mesajlar küresel piyasaları kararsızlığa sürüklerken, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları jeopolitik riskleri tırmandırdı.
Faiz artırımı beklentisinin gerilemesi ve sıcak çatışma ortamıyla altın fiyatları beklenenin aksine sınırlı yükseldi ve sonra geriledi.
EURO SERT YÜKSELDİ
Ancak asıl dikkat çeken değişim euroda oldu. Euro TL karşısında Fed kararının ardından hızla yükseldi. Fark neredeyse 50 kuruşa çıkarken bu sıçramanın benzeri dolar karşısında da yaşandı.
Karar öncesi 53,90'dan işlem gören euro/TL 54,51 TL'ye kadar tırmandı.
Euro Fed kararı sonrası, dolar karşısında yukarı yönlü hareketlenirken Türkiye saatiyle güne yükselişini tırmandırarak başladı.
Saat 09:00 itibariyle döviz kurları şu şekilde:
Amerikan Doları
Alış 47,4111 TL
Satış 47,4189 TL
Euro
Alış 54,3836 TL
Satış 54,3934 TL
İngiliz Sterlini
Alış 63,3627 TL
Satış 63,3936 TL
WARSH'IN MESAJLARI BELİRSİZLİĞİ TIRMANDIRDI
Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlı tutumlarını yinelerken, yaptığı açıklamalar bankanın bir sonraki para politikası hamlesine dair belirsizliğin sürmesine neden oldu.
Marex analisti Edward Meir, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Piyasalar Warsh’ın yaklaşımı karşısında şaşırdı ve bir miktar hayal kırıklığı yaşadı. Faiz artırma gerekliliğine karşı yeterince istekli görünmüyordu. Piyasalar enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş beklerken, Warsh’ın bu yönde fazla adım atmaması altın fiyatlarını destekledi."
Altın, yükselen enflasyona karşı bir korunma aracı şeklinde öne çıksa da, herhangi bir faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması sebebiyle yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar nezdinde cazibesini yitirebiliyor.