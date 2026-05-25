Altın yükseldi petrol düştü! Hürmüz'den gelecek haber her şeyi tepetaklak edebilir

Küresel finans piyasaları, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimi tamamen düşürebilecek tarihi nitelikteki ABD-İran barış müzakerelerinden gelen olumlu açıklamalarla yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev borsanın resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde, tarafların uzlaşı masasında el sıkışmaya çok yakın olduğuna dair haber akışı risk iştahını küresel çapta canlandırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ANLAŞMA İDDİASI PETROLÜ VURDU

Barış iyimserliğini besleyen en somut gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin son derece düzenli ve yapıcı ilerlediğini açıklaması oldu.

Beyaz Saray'ın anlaşma için oldukça iyi bir noktada olunduğunu duyurmasının ardından New York Times gazetesinin, iki ülkenin kritik ticaret rotası olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardığını iddia etmesi piyasalardaki yangını söndürdü.

Boğazın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanacağı ve küresel petrol arzının kesintisiz süreceği beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,81 gibi çok sert bir düşüş kaydederek 94,8 dolara kadar geriledi. Enerji maliyetlerindeki bu büyük düşüş, dünya genelindeki enflasyon risklerine dair endişeleri de hafifletti.

ENFLASYON BASKISI YUMUŞADI, DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Enerji fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon baskılarını yumuşatacağı öngörüsü, uluslararası para piyasalarında doların güvenli liman talebini zayıflattı. Jeopolitik risk algısının azalmasıyla birlikte dolar endeksi yüzde 0,2 azalarak 99 seviyesine çekildi.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki bu sınırlı değer kaybına rağmen, para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayı toplantısında ilave bir sıkılaşma adımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin Fed’in faiz rotasında belirleyici olacağını not ediyor. Küresel enflasyon endişelerinin dağılmasıyla birlikte altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 oranında değer kazanarak yeni haftaya 4 bin 561 dolar seviyesinden başladı.

AVRUPA VE ASYA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa cephesinde, petrol fiyatlarındaki gerilemenin bölge genelindeki enflasyonu düşüreceği iyimserliği hakim olurken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD-İran hattındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu ilan etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon hedefine ulaşmak için veriye bağlı kalacakları mesajı eşliğinde Avrupa vadeli kontratları güne pozitif girdi. Asya tarafında ise tatil nedeniyle birçok borsa kapalı olmasına rağmen işlem gören az sayıda piyasada risk iştahı tavan yaptı.

Yarı iletken sektörü öncülüğünde yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2 artışla rekor tazelerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA BAYRAM ÖNCESİ SAKİN AÇILIŞ

İç piyasada ise dün açıklanan AKP'nin yeni torba yasa teklifi ve Merkez Bankası'nın kredi sınırlama kararlarının ardından gözler Kurban Bayramı öncesi son işlemlere çevrildi.

Cuma günü Türkiye Varlık Fonu’nun alımlarıyla yüzde 4,89 değer kazanarak haftayı 13.808,20 puandan kapatan Borsa İstanbul, uzun bayram tatili öncesindeki son dönemece girdi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle borsada takas tarihlerinin değiştiğini bildiren analistler, salı günü yarım gün seans yapılacağını, ardından çarşamba, perşembe ve cuma günleri piyasaların tamamen kapalı olacağını hatırlattı.

Haftanın ilk gününde bankalararası piyasada dolar/TL kuru 45,7230 seviyesinden güne yatay başlarken, yurt içinde günün tek önemli verisi olan mayıs ayı ekonomik güven endeksinin piyasaların seyrinde takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyeleri ise güçlü destek konumunu koruyor.

GÖZLER ORTADOĞU'DAN GELECEK HABERDE

Küresel piyasalar ise Ortadoğu'dan gelecek habere kilitlenmiş durumda. ABD-İran arasında bir barış ihtimali yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndan gelecek açılma kararı da tüm dengeleri değiştirme potansiyali taşıyor.