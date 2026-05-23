Dev bankadan dolar raporu: Yeniden zirveye çıkacak

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, küresel finans piyasalarındaki tüm dengeleri değiştirecek çok kritik bir rapor yayımladı.

Daha önce ABD ekonomisinin ivme kaybedeceğini ve doların zayıflayacağını öngören analistlerin aksine Goldman Sachs, iki dev itici güçle dolar üzerinde yeni bir değerlenme fırtınasının başladığını duyurdu.

DOLARI GÜÇLENDİREN İKİ DEV FAKTÖR

Goldman Sachs analistleri, ABD ekonomisinin devam eden küresel şoklara karşı gösterdiği direncin arkasındaki sırrı deşifre etti. Rapora göre doları küresel para birimleri karşısında ezip geçen etkenler şunlar:

ABD merkezli teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarındaki agresif ve hızlı büyüme, ülkeye devasa bir küresel sermaye akışı sağlıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri/jeopolitik kesintiler ve küresel enerji akışındaki sorunlar, yüksek petrol fiyatlarını besliyor. Kendi enerjisini üretebilen ABD bu süreçte dayanıklı kalırken, piyasalardaki korku ve panik iklimi dolara "güvenli liman" talebi yaratıyor.

AVRUPA VE ÇİN EKONOMİLERİ HIZLA KAN KAYBEDİYOR

Dolar dünyayı kasıp kavururken, küresel büyümenin diğer iki büyük motoru olan Çin ve Avrupa'dan gelen alarm zilleri doların ekmeğine yağ sürüyor.

Raporda, Çin’in nisan ayı ekonomik aktivite rakamlarının beklentilerin çok altında kaldığı, Avrupa’da ise mayıs ayı öncü PMI verilerinin büyümede net bir yavaşlamaya işaret ettiği vurgulandı. Uzmanlar, Ortadoğu kaynaklı uzun süreli enerji kesintilerinin sanayisi dışa bağımlı olan Avrupa ekonomisini çok daha derin bir krize sürükleyeceğini ve euroyu zayıflatacağını öngörüyor.

ASYA'DAKİ MERKEZ BANKALARINDAN DOLARA KARŞI FAİZ KALKANI

Doların küresel çapta bir "buldozer" gibi yükselmesi, gelişmekte olan Asya piyasalarında tam anlamıyla devalüasyon paniği başlattı. Kendi yerel para birimlerini dolar karşısında korumak isteyen Asya merkez bankaları acil koduyla faiz silahına sarıldı:

Endonezya Merkez Bankası, Rupiah'taki çöküşü engellemek için politika faizini 50 baz puan birden artırarak yüzde 5,25’e yükseltti.

Güney Kore Wonu'nun tarihi seviyelerde zayıfladığını not eden Goldman Sachs; Kore Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası ve Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da dolar baskısına dayanamayarak bu yılın ilerleyen dönemlerinde zorunlu bir sıkılaştırma (faiz artış) döngüsüne katılacağını öngörüyor.

Bölgede sadece Malezya ve Tayland’ın politika faizlerini mevcut seviyelerde sabit tutabileceği tahmin ediliyor.

İçeride AKP iktidarının ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın siyasi kriz nedeniyle 14 milyar dolara yakın rezerv harcayarak doları 45,70 TL sınırında tutmaya çalıştığı bu kritik günlerde; küresel piyasalarda doların kendi dinamikleriyle de güçleniyor oluşu, önümüzdeki dönemde TL üzerindeki dış baskının katlanarak artabileceğine işaret ediyor.