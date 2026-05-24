Hürmüz'ü açacak maddeler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump İran' 60 günlük bir ateşkes uzatmasını öngören anlaşmayı imzalamaya çok yaklaştı. Yabancı basına sızan bilgilere göre anlaşmanın detayları da netleşti:. Hürmüz, yaptırımlar, nükleer ve Lübnan'ı içeren maddeleri ortaya çıktı.

ABD ve İran, yaklaşık 10 haftadır süren çatışma sürecini durduracak kapsamlı bir mutabakat zaptı (MOU) imzalamaya çok yaklaştı. ABD’li üst düzey bir yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, taraflar pazar günü açıklanması beklenen ve bölgesel savaşın tırmanmasını önleyecek ve enerji krizine neden olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak 60 günlük bir yol haritası üzerinde uzlaştı.

Anlaşma, küresel petrol arzı üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflerken, İran’ın ekonomik çıkarları ile ABD’nin nükleer silahsızlanma talepleri arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

TRUMP İRAN'LA İMZAYA ÇOK YAKLAŞTI

Axios’un haberine göre; Başkan Trump, geçtiğimiz cumartesi günü aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu birçok Müslüman ve Arap ülkesi lideriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan liderlerin tamamının anlaşmaya destek verdiği belirtildi.

Pakistan’ın, Mareşal Asim Munir önderliğinde Tahran’da yürüttüğü iki günlük temaslar sonucunda baş arabulucu rolünü üstlendiği ve diplomatik çözümün askeri seçeneklerin önüne geçtiği ifade edildi.

Trump’ın anlaşmadaki temel ilkesi "performans karşılığında tazminat" olarak belirlenirken, nükleer müzakerelerde ciddiyet görülmemesi durumunda 60 günlük sürenin tamamlanmadan sona erebileceği uyarısı yapıldı.

HÜRMÜZ'Ü AÇACAK MADDELER ORTAYA ÇIKTI

Sızan mutabakat zaptı taslağında tarafların karşılıklı atacağı adımlar şu şekilde sıralandı:

  • Hürmüz Boğazı ve Abluka: 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı geçiş ücreti alınmadan trafiğe açık olacak. İran, gemilerin serbest geçişi için döşediği mayınları temizleyecek. Buna karşılık ABD, İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak ve petrol satışı için bazı yaptırım muafiyetleri tanıyacak.

  • Nükleer Taahhütler: İran, nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağına ve uranyum zenginleştirme programının askıya alınması ile yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun ortadan kaldırılmasını müzakere edeceğine dair sözlü taahhüt verdi.

  • Askeri Güçlerin Durumu: Bölgeye konuşlandırılan ABD kuvvetleri 60 günlük süreçte yerini koruyacak, ancak nihai bir anlaşmaya varılması durumunda geri çekilme başlayacak.

  • Lübnan ve Hizbullah Faktörü: Taslak metin, İsrail ile Hizbullah arasındaki Lübnan savaşının da sona ereceğini açıkça belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu konudaki endişelerine rağmen Trump’ın küresel ekonomi ve ABD çıkarlarını öncelikli tuttuğu kaydedildi.

Beyaz Saray kaynakları, İran'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaptırımların kalkması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması için masada kalmaya istekli olduğunu düşünüyor.

Trump'ın nükleer taleplerinin karşılanması durumunda, İran ile ilişkilerin tamamen yeniden kurulmasına ve ülkenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılmasına destek vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Hürmüz Boğazı Trump İran Ateşkes
