Altın ve petrolde Fed hareketliliği

Geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi kararı, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları ve ABD-Çin liderleri arasındaki kritik görüşme etkili oldu. TikTok anlaşmasının sağlanması ise uluslararası ticaretteki belirsizlikleri bir nebze azalttı.

FAİZ İNDİRİMİ VE POWELL’IN MESAJLARI

Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Bu karar Aralık 2024’ten bu yana yapılan ilk faiz indirimi oldu. Ekonomik projeksiyonlarda, federal fon oranı yıl sonu için yüzde 3,6 olarak revize edildi ve 2025’te yeni indirimlerin gelebileceğine işaret edildi. Fed Başkanı Powell, basın toplantısında enflasyon risklerinin yukarı, istihdamın ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, daha nötr bir para politikası duruşuna geçişin uygun olduğunu açıkladı. Powell, 50 baz puanlık bir indirime genel destek bulunmadığını ve iş gücü piyasasındaki zayıflamanın istenen seviyede olduğunu ifade etti.

Gelecek hafta Powell’ın yapacağı konuşma ile ABD’nin büyüme verileri ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yakından izlenecek.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ VE TİKTOK ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme sonucu, TikTok’un Amerikalı yatırımcılara satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Trump, anlaşmanın imzalanmasının sadece formalite olduğunu belirtti. İki lider ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde ortak temennilerini dile getirdi. Ekim sonunda Asya-Pasifik İşbirliği Zirvesi’nde yeniden görüşme planlanıyor.

DİĞER GELİŞMELER VE YATIRIMLAR

ABD ve Birleşik Krallık, teknoloji alanında stratejik işbirliği için mutabakat imzaladı. Yapay zeka, sivil nükleer enerji ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda ortak çalışma hedefleniyor. Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Stephen Miran, tarifelerin enflasyona etkisinin sınırlı olacağını öngördü. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faiz indirimi kararını destekleyerek, yıl içinde iki indirim daha beklediğini ifade etti.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD tahvil piyasasında geçen hafta satış ağırlıklı seyir izlendi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13 seviyesinde haftayı tamamladı. Altının ons fiyatı 3.700 doların üzerinde hareket ederek haftayı yüzde 1,2 artışla 3.685 dolar seviyesinde kapattı. Gümüş ons fiyatı yüzde 2,1 yükselişle 43,08 dolara, Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 66,1 dolara geriledi. Dolar endeksi, 3,5 yılın en düşük seviyesi olan 96,2’ye geriledikten sonra yatay seyirle 97,6 seviyesinden haftayı tamamladı.

NEW YORK BORSASI POZİTİF KAPANDI

Geçen hafta New York borsası yükselişle kapandı. S&P 500 yüzde 1,22, Nasdaq endeksi yüzde 2,22 ve Dow Jones yüzde 1,05 değer kazandı. Nvidia’nın Intel ile ortak veri merkezi ve bilgisayar ürünleri geliştirme işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı duyuruldu. Nvidia hisseleri haftalık bazda yüzde 0,65 düşerken, Intel hisseleri yüzde 22,8 yükseldi.

MAKROEKONOMİK VERİLER VE GELECEK HAFTA BEKLENTİLERİ

ABD’de ağustos ayı perakende satışlar yüzde 0,6 artış göstererek beklentileri aştı. Sanayi üretimi ise yüzde 0,1 artışla sürpriz yaptı. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri aylık yüzde 0,3 artış kaydetti. Fed New York şubesi imalat endeksi ise eylülde -8,7 değerine geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. Önümüzdeki hafta Powell’ın konuşması, büyüme verileri, PCE fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi gibi önemli ekonomik göstergeler takip edilecek.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA SEYRİN ÖZETİ

Avrupa borsaları geçen hafta Fransa hariç genel olarak negatif seyretti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4’te sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, düzenleme ve denetimde etkinliğin artırılmasının sürdürüleceğini açıkladı. Avro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta yüzde 2 olarak gerçekleşti. AB, İsrail’e ticari imtiyazları askıya almayı teklif etti.

Asya borsalarında karışık seyir hakim oldu. Japonya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0,5’te sabit tutarken, Japonya ekonomisinde ılımlı toparlanma görüldüğünü bildirdi. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Fed kararı doğrultusunda gösterge faizini düşürdü. Japonya’da enflasyon yavaşladı. SMIC’in yerli gelişmiş çip ekipmanları ile test sürecine başlaması hisse değerlerini yükseltti.

YURT İÇİNDE PİYASA GELİŞMELERİ

BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 8,89 artışla 11.294,48 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 11 Eylül toplantı özetinde, talep koşullarının dezenflasyonist seviyede olduğu belirtildi. Gıda fiyatları ve bazı hizmet kalemlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturduğu vurgulandı. TCMB kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat faiz oranlarında 25 baz puan indirim yaptı. Dolar/TL haftayı yüzde 0,1 artışla 41,3860 seviyesinde tamamladı.

Önümüzdeki hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.