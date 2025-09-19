Piyasalar YSK'ya kilitlendi: CHP kararı bekleniyor

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanması ile Borsa İstanbul'da yaşanan büyük düşüş, haftanın başında görülen Kurultay davasından çıkan erteleme kararı pozitif etki yarattı. BIST100 endeksi kayıplarını telefi ederek yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı.

SİYASİ HABER SONRASI SERT DÜŞÜŞ

Ancak haftanın sonuna doğru bu pozitif havayı tersine çeviren bir gelişme yaşandı. Dün gelen siyasi haberle birlikte, BIST 100 endeksi sert düştü.

BIST 100 endeksi, günü %1,05’lik bir değer kaybıyla 11.048 puandan kapattı. Bu ani düşüş, CHP’nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultaya yönelik yapılan yeni bir itiraz haberi nedeniyle oldu.

YSK, CHP KURULTAYINA YÖNELİK İTİRAZI BUGÜN GÖRÜŞECEK

Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı CHP delegelerinin kurultay kararına yönelik yaptığı itirazı bugün saat 15.30’da gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

CHP yönetimine muhalif olan bazı isimlerin, kurultayın yapılmasını engellemek amacıyla daha önce de çeşitli hukuki yollara başvurduğu biliniyor. Ancak önceki girişimler Ankara’daki yerel mahkemeler ve seçim kurulları tarafından reddedilmişti.

Mahkemelerin ret kararları sonrası, kurultayın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceği beklentisi borsada iyimserliği artırmış; özellikle banka hisselerinde pozitif seyir yaşanmıştı. Ancak bu kez, itiraz doğrudan YSK’ya taşındı ve gelişme piyasalar üzerinde yeniden belirsizlik yarattı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen olağan kurultayda CHP Genel Başkanlığı koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e geçmişti. Bu yönetim değişikliğinin ardından, bazı CHP’li delegeler kurultayın geçerliliğine yönelik dava açarak, sonuçların iptali yönünde taleplerde bulunmuşlardı.

Açılan davalarda, kurultayın tüm sonuçlarıyla geçersiz sayılmasına neden olabilecek “mutlak butlan” iddiaları da gündeme getirilmişti. Bu gelişmelere karşılık, Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, çözüm olarak 21 Eylül 2025 Pazar günü yeni bir olağanüstü kurultay yapılmasına karar verdi ve bu karar, çok sayıda delegenin imzasıyla alınmıştı.

Ancak kurultaya karşı çıkan bazı delegeler, söz konusu kararın iptali için önce Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Yapılan başvuru reddedildi.

Bunun üzerine aynı grup, bir üst mercii olan Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurarak ilçe kurulunun kararının kaldırılmasını talep etti. Ancak Ankara İl Seçim Kurulu, alt kurulun kararının kesin nitelikte olması nedeniyle, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

İTİRAZ YSK’YA TAŞINDI: “TAM KANUNSUZLUK” İDDİASI

Kararların ardından muhalif kanat geri adım atmadı. Bu kez konu doğrudan YSK’ya taşındı. Yapılan başvuruda, kurultayla ilgili alınan kararların “tam kanunsuzluk” içerdiği iddia edildi.

YSK, yapılan başvuruyu değerlendirmeye almayı kabul etti. Kurul, bugün saat 15.30’da gerçekleştireceği gündem toplantısında, bu kritik itirazı görüşecek.

PİYASALARDA GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Bugün hem yatırımcılar hem de siyasi gözlemciler, YSK’nın vereceği kararı dikkatle takip edecek. Özellikle hisse senedi piyasalarında oluşacak yön, büyük ölçüde bu kararın içeriğine bağlı olacak.