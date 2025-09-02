Son dakika | CHP İstanbul il yönetimine kayyum atandı, borsa çakıldı

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilerek yönetime kayyum atandıç

Daha önce 19 Mart operasyonunda sert çakılan borsa bu kez de benzer şekilde aşağı doğru hızla düştü.

Güne 11 bin 304 puanla başlayan Borsa İstanbul'da 19 Mart'tan sonra ilk kez geçen haftalarda 11 bin puanın üzerine çıkmıştı.

BANKACILIK ENDEKSİNDE BÜYÜK KAYIP

BIST100 endeksi saat 16.02 itibarıyla yüzde 5,06 kayıpla 10.704 puana düştü. Bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 6,58 düşüşle 15.245 puana geriledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan iki gün önce BIST 100 endeksine ilişkin önemli bir karar alınmıştı.

DEVRE KESİCİ KARARI İKİ GÜN ÖNCE ÇIKMIŞTI

Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilmesine karar verilmişti.

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde devreye girmesi kararlaştırılmıştı.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.