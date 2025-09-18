Mahfi Eğilmez açıkladı: Fed faiz indirimi yapınca altın neden düştü?

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken dün Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının öncesinde sakin bir seyir sürdürdü. Ancak rekor serisini ara ara soluklandıran altında Fed faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu ve düşüş geldi.

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken güne yüzde -0,57 değer kaybıyla başladı. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti.

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse de asıl düzeltme karardan sonra geldi.

Bu tabloya ilişkin Ekonomist Mahfi Eğilmez "Normalde tersi olması gerekirken..." diyerek durumun olağan olmadığına işaret etti.

Eğilmez sosyal medya hesabı X'ten "Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü?" diye sordu.

İKİ ÖNEMLİ NEDEN

Yaşanan durumun iki nedeni olduğuna işaret eden Eğilmez şunları sıraladı:

"(1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı. Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı.

(2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti.

Bununla birlikte daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir.