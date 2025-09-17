Trump Çinli firmayı tehdit etmişti: TikTok ABD’li teknoloji devine satılıyor

Bu haber, TikTok'un 17 Eylül'de ABD'li hissedarlar tarafından satın alınması ya da ülkede yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalması için belirlenen son tarihten bir gün önce geldi. Ancak, mevcut yönetim bu haberin spekülasyona dayandığını belirtti. ü

ABD Çin'i TikTok'u satmak için zorluyor

TikTok'un ABD'de yasaklanma tehdidi, Çinli teknoloji şirketi üzerinde yıllardır bir gölge gibi duruyor. Bu tehdit, Donald Trump'ın ilk görev süresinin sonlarına doğru, o zamanki başkan Joe Biden’ın Ağustos 2020'de ABD şirketleri ile sosyal medya platformunun Çinli ana şirketi ByteDance arasındaki tüm işlemleri yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzalamasıyla başladı.

ABD'DE GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMIŞTI

Kısa süre sonra Trump, ByteDance'e ABD'deki TikTok'u elinden çıkarmak için 90 günlük bir süre tanıyan bir takip kararnamesi imzaladı. Aksi takdirde uygulamanın ABD'de yasaklanması tehdidi yapıldı.

Yasak tehdidi birkaç kez ertelendi. Başkan Joe Biden 2021'de göreve başladığında, Trump'ın yürütme emrini iptal ederek, uygulamanın ABD'den kaldırılmasını önlemek için daha fazla zaman kazandı. Ancak Biden'ın görev süresi boyunca, TikTok CEO'su Shou Zi Chew Kongre'de ifade vererek, Çin'de bulunan çalışanların sosyal medya hizmeti aracılığıyla Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerine eriştiği endişesini dile getirdi.

SON GÜN TEKRAR UZATILDI

Biden'ın görev süresinin sonuna doğru, TikTok'un satılması veya yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa tasarısı, TikTok'a satış için 270 gün süre verdi — bu süre çoktan geçti. Uygulama, bu sürenin dolduğu Ocak 2025'te ABD'de geçici olarak yasaklandı.

ABD TikTok yasağı üçüncü kez uzatıldı

Trump 2025'te göreve geri döndüğünde, TikTok'un elden çıkarılması yönündeki çağrıları da geri döndü. Başkan, şirketin TikTok için yeni ABD'li sahipler bulması için yeni bir süre tanıdı, ancak bu süre üç kez ertelendi. Son süre bugün olarak belirlenmişti. Ancak Beyaz Saray bu süreyi yeniden 16 Aralık’a kadar uzattı.