ABD Çin'i TikTok'u satmak için zorluyor

Yayınlanma:
Çinli bir sosyal medya şirketi TikTok'un ABD'de yoğum kullanımına karşı çıkan Trump, Çin'i şirketi satmak için zorluyor. Eğer satılmazsa 16 Aralık'ta TikTok ABD'de yasaklanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzattı.

Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD ve Çin arasındaki 4’üncü tur İspanya'da gerçekleştiABD ve Çin arasındaki 4’üncü tur İspanya'da gerçekleşti

ABD TikTok yasağı üçüncü kez uzatıldıABD TikTok yasağı üçüncü kez uzatıldı

Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süre bir kez daha uzatılmış oldu.

Bugünkü kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.

TRUMP, BİR GRUBUN TİKTOK'U SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada da TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." sözleriyle duyurmuştu.

Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

