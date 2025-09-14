ABD ve Çin arasındaki 4’üncü tur İspanya'da gerçekleşti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve Çin'in baş ticaret müzakerecisi Li Chenggang'dan kısa bir süre önce, İspanya'nın başkentindeki İspanya Dışişleri Bakanlığı'na ev sahipliği yapan görkemli Palacio de Santa Cruz'a vardı.

NELER OLDU?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve baş müzakereci Li Chenggang ile Madrid'de görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri, Pekin'in ekonomik uygulamaları ve TikTok'un ABD'den çekilmesi için 17 Eylül'e kadar geçerli olacak ve bu sürenin tekrar uzatılması bekleniyor.

Washington ayrıca, Moskova'nın savaş gelirlerini kısmak amacıyla G7 müttefiklerine, Rus petrol ithalatı üzerinden Çin ve Hindistan'a gümrük vergileri koymaları için baskı yaptı.

Görüşmelere İspanya ev sahipliği yaptı ve kendisini üst düzey diplomasi için tarafsız bir platform olarak sunarak Washington ile bağları güçlendirmeyi amaçladı.