Siyasi hesap ekonomiye uymuyor: CHP Kurultayı davası ertelendi Türkiye’nin kredi itibarı düzeldi
Son dakika gelişmesi... Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), kısa vadeli siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından 5 yılın en düşüğüne geriledi. Veri, ülkedeki siyasi gerilimin ekonomiyi ne denli dibe çektiğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), kısa vadeli siyasi belirsizliklerin azalmasının ardından 244,1 baz puana kadar düşerek son 5 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ

CHP Kurultayı ile ilgili davanın 24 Ekim tarihine ertelenmesi sonrasında piyasalarda pozitif bir hava hâkim olurken, Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) da bu gelişmeye paralel olarak geriledi. Sabah saatlerinde CDS, 244,1 puana düşerek Şubat 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

RİSK ALGISINDA AZALMA, CDS’İ AŞAĞI ÇEKTİ

İnfo Yatırım tarafından yayımlanan sabah bülteninde, şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi belirsizlik ortamının dağılması ve para politikasına yönelik beklentilerin daha rasyonel zemine oturması, Türkiye’nin risk primini düşürdü. Risk algısındaki zayıflama, CDS seviyesinin gerilemesine neden oldu."

YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTABİLİR

Aynı değerlendirmede, kredi risk primindeki düşüşün yalnızca bir gösterge olmadığı, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerinde de azalma yaratabileceği vurgulandı. İnfo Yatırım, "Bu gelişme sayesinde hem bankalar hem de şirketler, yurtdışından daha düşük faizle finansmana erişebilir. Bu durum, sanayi sektöründe pozitif bir etki yaratabilir. Özetle, CDS’teki bu gerileme; ülke riskinin azalması, borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve yabancı yatırımcı güveninin artması gibi birçok olumlu sonucu beraberinde getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

CDS NEDİR?

Kredi temerrüt takası ya da diğer adıyla kredi risk primi olarak bilinen CDS (Credit Default Swap), borç verilen bir ülke hazinesinin ya da şirketin borcunu ödememesi riskine karşı alınan bir tür finansal sigorta sözleşmesidir. CDS işlemleri genellikle organize borsalar yerine tezgahüstü (OTC) piyasalarda gerçekleştirilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

