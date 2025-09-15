CHP, kayyum, operasyon... 3 günde 2,31 milyar dolarımız gitti

CHP, kayyum, operasyon... 3 günde 2,31 milyar dolarımız gitti
Yayınlanma:
Siyasi krizler ekonomiyi vurmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik operasyonlar, Kurultay davasının yarattığı gerilim haftalardır sıkı para politikası ile onarılmaya çalışılan Merkez Bankası'nda yeniden kayba yol açtı. Halk yoksulluk ve açlık koşullarında yaşarken siyasi krizin 3 günlük faturası 2,31 milyar dolar oldu.

Ekonomide göstergeler siyasi kararların etkisiyle hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum atanmasının ardından Borsa İstanbul'da büyük sarsıntı olmuştu. BIST100 bir günde 5 puan kaybetmiş, devam eden günlerde BIST100, 10 bin 270'e kadar gerilemişti.

Siyasi gerilimin yarattığı endişe yurtiçi para piyasalarında satış baskısı başlattı. CHP'ye yönelik siyasi kararlar ekonomi üzerinde belirleyiciliği Merkez Bankası rezervlerinde de kendini ortaya koydu.

SİYASİ GELİŞMELER PİYASAYA YÖN VERİYOR

CHP'de tarihi gün! Özel mahkemeyi genel merkezden takip edecek: Butlan çıkarsa ne olacağı belliCHP'de tarihi gün! Özel mahkemeyi genel merkezden takip edecek: Butlan çıkarsa ne olacağı belli

Daha önce 19 Mart İBB operasyonu sonrası tarihi kayıplar veren Merkez Bankası rezervleri 7 haftada güçlükle toparlamıştı. Ancak iktidar gerilimi tırmandıracak siyasi hamlelerin bedeli ağır oluyor. Güçlükle toparlanan rezervler yeniden kayıp yazdı. Hesaplamaya göre, 180,1 milyar dolar ile zirve yapan toplam rezervler, geçen hafta yaklaşık 177,8 milyar dolara geriledi.

Döviz rezervleri, 12 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,31 milyar dolar azaldı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolar ile zirve yapan rezervler, 12 Eylül haftasında yaklaşık 177,8 milyar dolara indi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da karar rallisi! Kurultay davası ertelendi yükseliş geldiBorsa İstanbul'da karar rallisi! Kurultay davası ertelendi yükseliş geldi

Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından bugün, CHP Kurultayı davası görüldü. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi. Bu beklenen bir karardı.

Karar sonrası Borsa İstanbul’da sert yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 4 prim yaptı, bankacılık endeksi yüzde 5’in üzerinde artış kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Ekonomi
En az kuryeye sahip şehir şaşırttı!
En az kuryeye sahip şehir şaşırttı!
Bu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladı
Bu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladı