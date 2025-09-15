CHP, kayyum, operasyon... 3 günde 2,31 milyar dolarımız gitti

Ekonomide göstergeler siyasi kararların etkisiyle hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum atanmasının ardından Borsa İstanbul'da büyük sarsıntı olmuştu. BIST100 bir günde 5 puan kaybetmiş, devam eden günlerde BIST100, 10 bin 270'e kadar gerilemişti.

Siyasi gerilimin yarattığı endişe yurtiçi para piyasalarında satış baskısı başlattı. CHP'ye yönelik siyasi kararlar ekonomi üzerinde belirleyiciliği Merkez Bankası rezervlerinde de kendini ortaya koydu.

SİYASİ GELİŞMELER PİYASAYA YÖN VERİYOR

Daha önce 19 Mart İBB operasyonu sonrası tarihi kayıplar veren Merkez Bankası rezervleri 7 haftada güçlükle toparlamıştı. Ancak iktidar gerilimi tırmandıracak siyasi hamlelerin bedeli ağır oluyor. Güçlükle toparlanan rezervler yeniden kayıp yazdı. Hesaplamaya göre, 180,1 milyar dolar ile zirve yapan toplam rezervler, geçen hafta yaklaşık 177,8 milyar dolara geriledi.

Döviz rezervleri, 12 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,31 milyar dolar azaldı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolar ile zirve yapan rezervler, 12 Eylül haftasında yaklaşık 177,8 milyar dolara indi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından bugün, CHP Kurultayı davası görüldü. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi. Bu beklenen bir karardı.

Karar sonrası Borsa İstanbul’da sert yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 4 prim yaptı, bankacılık endeksi yüzde 5’in üzerinde artış kaydetti.