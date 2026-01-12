Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

Paylaşılan rakamlara göre, inşaat maliyetleri bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14 oranında bir artış kaydetti. Ancak asıl çarpıcı tablo yıllık verilerde ortaya çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre maliyetlerdeki toplam yükseliş yüzde 23,93 seviyesine ulaştı.

Bu durum, konut üretim maliyetlerinin her geçen gün daha ulaşılamaz bir noktaya geldiğini kanıtlıyor.

MALZEME VE İŞÇİLİKTEKİ DURUM

İnşaatın ana kalemlerindeki artışlar da dikkat çekici boyutlarda seyrediyor. Kasım ayında bir önceki aya göre malzeme maliyetleri yüzde 1,70 oranında yükselirken, işçilik giderlerindeki artış yüzde 0,12 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazdaki değişimlere bakıldığında ise tablo daha da ağırlaşıyor. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla malzeme endeksi yüzde 20,48 oranında bir artış gösterdi. En sert yükseliş ise işçilik kaleminde yaşandı; bir önceki yılın aynı ayına göre işçilik maliyetleri yüzde 30,98 oranında tırmandı.

