Endeks açıklandı: Hizmet, inşaat ve perakendede güven arttı

Endeks açıklandı: Hizmet, inşaat ve perakendede güven arttı
Yayınlanma:
TÜİK, Kasım 2025 dönemine ait sektörel güven endekslerine göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tamamında güven endeksleri yukarı yönlü bir seyir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ait sektörel güven endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tamamında güven endeksleri yukarı yönlü bir seyir izledi.

HİZMET VE PERAKENDEDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

2024/01/30/magaza2.jpeg

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler ışığında, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1 oranında artış göstererek 111,8 seviyesine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe de benzer bir tablo hakimdi; endeks yüzde 0,9'luk yükselişle 114,2 puanı gördü.

Hizmet sektörünün detaylarına bakıldığında, son üç aydaki iş durumu endeksinde yüzde 2,3'lük bir iyileşme gözlenirken, gelecek üç aya dönük talep beklentisinde yüzde 0,8'lik sınırlı bir geri çekilme kaydedildi.

Perakende cephesinde ise satış hacmi yüzde 2,3 artarken, mevcut mal stok seviyesinin yüzde 1,2 azaldığı tespit edildi.

İNŞAATTA ÇALIŞAN BEKLENTİSİ ARTTI

İnşaat sektörü güven endeksi de Kasım ayını pozitif kapattı. Endeks, yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 puana tırmandı. Sektörün alt kalemleri incelendiğinde, gelecek dönem çalışan sayısı beklentisinin yüzde 2,7 oranında yükseldiği dikkat çekti.

ENDEKSLER NE ANLAMA GELİYOR?

Güven endeksleri 0 ile 200 arasında bir değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması, ilgili sektörün mevcut ve gelecek döneme dair iyimserliğini yansıtırken; 100'den küçük olması kötümser bir tabloya işaret ediyor. Buna göre hizmet ve perakende sektörleri "iyimser" tarafta yer alırken, inşaat sektörü yükselişe rağmen halen 100 barajının altında seyrediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Ekonomi
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
2,4 milyon kişiyi kapsıyor: 250 euro ve kira desteği!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı
Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı