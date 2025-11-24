Endeks açıklandı: Hizmet, inşaat ve perakendede güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ait sektörel güven endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tamamında güven endeksleri yukarı yönlü bir seyir izledi.

HİZMET VE PERAKENDEDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler ışığında, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1 oranında artış göstererek 111,8 seviyesine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe de benzer bir tablo hakimdi; endeks yüzde 0,9'luk yükselişle 114,2 puanı gördü.

Hizmet sektörünün detaylarına bakıldığında, son üç aydaki iş durumu endeksinde yüzde 2,3'lük bir iyileşme gözlenirken, gelecek üç aya dönük talep beklentisinde yüzde 0,8'lik sınırlı bir geri çekilme kaydedildi.

Perakende cephesinde ise satış hacmi yüzde 2,3 artarken, mevcut mal stok seviyesinin yüzde 1,2 azaldığı tespit edildi.

İNŞAATTA ÇALIŞAN BEKLENTİSİ ARTTI

İnşaat sektörü güven endeksi de Kasım ayını pozitif kapattı. Endeks, yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 puana tırmandı. Sektörün alt kalemleri incelendiğinde, gelecek dönem çalışan sayısı beklentisinin yüzde 2,7 oranında yükseldiği dikkat çekti.

ENDEKSLER NE ANLAMA GELİYOR?

Güven endeksleri 0 ile 200 arasında bir değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması, ilgili sektörün mevcut ve gelecek döneme dair iyimserliğini yansıtırken; 100'den küçük olması kötümser bir tabloya işaret ediyor. Buna göre hizmet ve perakende sektörleri "iyimser" tarafta yer alırken, inşaat sektörü yükselişe rağmen halen 100 barajının altında seyrediyor.