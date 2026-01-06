Enflasyon bu kez de konut fiyatında vurdu

TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre 2025 yılı enflasyonu %30,89 oldu. Enflasyon verisinin netleşmesi geçtiğimiz yıla dair çok sayıdaki kalemde değer artış ve düşüşlerini ortaya koyarken konut fiyatlarındaki değişim dikkatleri çekti.

Endeksa'nı 'daire' nitelikli konutlardaki ortalama metrekare fiyatındaki değişimi ortaya koyduğu veriler Türkiye geneli için %28,10 artışı gösterdi. Enflasyonun altında gerçekleşen ortalamanın içinde 15 il dikkatleri çekerken oralardaki artışın yıllık TÜFE'nin belirgin olarak altında kaldığı görüldü.

Marmara ve İç Anadolu'dan iki ilinde girdiği listenin ilk sırasındaki ilde yıllık değer artışı %7,55 gibi düşük seviyelerde oldu.

ENFLASYON ONLARI BİR KEZ DE KONUT FİYATINDA YENDİ

Vatandaşlar, maaşlara yapılan düşük oranlı artışlar ile çarşı ve pazardaki fahiş artışlar nedeniyle alım gücünde ciddi kayıp yaşarken 15 ilde yaşan konut sahipleri, mülklerinin reel değerinde de kayıp yaşadı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Endeksa verileri konut piyasasında belirgin bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 36 bin 282 TL seviyesine yükselse de artış hızı enflasyonun gerisinde kaldı.

Listenin ilk sırasında yer alan Kilis, yalnızca %7,55’lik artışla büyük değer kaybederken büyükşehir statüsündeki Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş da TÜFE'nin altında kaldı.

Türkiye’nin en gelişmiş ve nüfus yoğunluğu en yüksek bölgesi olan Marmara’dan listeye giren il ise Bilecik oldu.

2025’te konut fiyatlarının en az arttığı, enfasyonun altında değer artışı nedeniyle en çok değer kaybettiği iller şu şekilde oldu:

Kilis: 16.474 TL/m² (%7,55) Hatay: 24.269 TL/m² (%18,38) Burdur: 29.224 TL/m² (%18,45) Hakkâri: 17.982 TL/m² (%21,48) Osmaniye: 19.662 TL/m² (%21,68) Amasya: 26.979 TL/m² (%22,19) Malatya: 20.101 TL/m² (%23,33) Artvin: 26.095 TL/m² (%24,84) Kırklareli: 32.858 TL/m² (%24,92) Erzincan: 28.011 TL/m² (%25,95) Eskişehir: 30.638 TL/m² (%26,11) Bilecik: 26.546 TL/m² (%26,25) Kahramanmaraş: 23.875 TL/m² (%26,79) Yozgat: 23.768 TL/m² (%27,03) Bayburt: 23.907 TL/m² (%27,42)

14'ÜNÜN DENİZE SINIRI YOK

Listede yer alan 15 ilin 14’ünün denize kıyısının olmaması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, kıyı şehirlerinde turizm ve ikinci konut talebinin fiyatları desteklemeye devam ettiğini gösterirken, iç ve sınır bölgelerinde talep baskısının zayıfladığına işaret etti.

Yine uzmanlara göre; konut talebinin zayıflamasına yol açan terse göç, Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay'da fiyat artışlarını sınırladı.