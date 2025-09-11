Habertürk ve Show TV'ye el koyduran şok operasyonun perde arkası! Bahadır Özgür bilinmeyen ayrıntıları yazdı

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Gözaltı işlemleri sabah saatlerinde başlatıldı. Can Holding’in; Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital gibi çok sayıda sektörde yatırımı bulunuyor. Şirketler kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Küçükçekme Başsavcılığı'nın soruşturmaya üstlenmesi dikkat çekerken operasyonda da polis yerine kolluk kuvvetleri olarak jandarma kullanıldı.

Operasyon şok etkisi yarattı. Tartışmalı İBB soruşturmasında operasyonları önceden bilen Cem Küçük, canlı yayında şaşkınlığını koruyamadı. Fakat bir diğer iktidar medyasından diğer isim Dilek Güngör, şaşırtıcı bulmadığını ve operasyonların devam edeceğini işaret etti.

Operasyonun da bir haftadır bilindiği fakat Saray koridorlarında ve yargıda 'engellenmeye' çalışıldığı iddia edildi.

Halktv.com.tr Yazarı Bahadır Özgür, Can Holding’e yönelik operasyonun ani bir gelişme olmadığını belirtti ve yaşananları Saray merkezli çok yönlü bir düzenleme olarak tanımladı. Özgür’e göre operasyonun geçmişi, son dönemde yaşanan üç kritik gelişmeyle bağlantılı:

* Can Holding Kalamış Yat Limanı ihalesine girdi. Alamadı. Aslında istenilen parayı vermeye hazırdı. Lakin oradaki olay bir Koç meselesiydi. O da çözüldü zaten.

* TEKFEN'i borsada ele geçirme operasyonu Rekabet Kurulu'na takıldı. Kurul 10 milyon TL para cezası kesti ve şu güne kadar izin vermemişti.

* F1 pisti ihalesini almıştı. Sahte teminat ortaya çıkınca iptal edildi. Burada asli sorumlu Mehmet Nuri Ersoy'du.

EMİNE ERDOĞAN DETAYI! BİLETİNİ KESTİ

Can Holding’in F1 projesindeki ortağı olan Lale Cander hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Özgür, Cander’in “Emine Erdoğan’ın hemşehrisi ve arkadaşı olarak bilindiğini” yazdı. TFF yöneticiliği yapan Cander'in, geçen yıl İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından federasyondan atıldığını hatırlatan Özgür, “Emine Erdoğan’ı kartvizit gibi kullandığı söyleniyordu. Emine Erdoğan’ın da sonunda biletini kestiği iddia edildi” dedi.

Bahadır Özgür, operasyonun medyaya, eğitime ve sağlığa yeni giren Can Holding’e karşı başlatılmış görünse de, holdingin asıl gücünün “sigara/tütün pazarı ile akaryakıt sektörü” gibi eski bağlantılara dayandığını belirtti. Holdingin, geçmişte “milyar dolarlık kaçakçılık operasyonlarının” odağında olduğunu hatırlattı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Can Holding’e yönelik operasyonun arka planını yorumladı. Özgür’e göre bu müdahale, basit bir yolsuzluk ya da suç örgütü dosyasından ibaret değil; çok daha büyük bir yeniden yapılanmanın parçası:

Görünen o ki bir süredir 'iç kavga' biçiminde ortaya çıkan gelişmeler, Saray merkezli bir 'regülasyona' işaret ediyor. Bu ' regülasyon ' güç matrisinde de bir yeniden dizilime tekabül edecek kuşkusuz.

' güç matrisinde de bir yeniden dizilime tekabül edecek kuşkusuz. Nitekim savunma sanayii, sağlık sektörü ve medya derken 'ana havuzlarda' bir 'temizlik' devam edecek gibi.

Bahadır Özgür, Can Holding operasyonunu yalnızca ekonomik ya da adlî bir mesele olarak değil, iktidar içi yapısal bir dönüşümün parçası olarak değerlendiriyor. Bahadır Özgür'e göre yaşananlar, 2016’dan bu yana şekillenen siyasi rejimin yeniden düzenlenme sürecine işaret etti:

En kaba siyasi tahminim de şu: '15 Temmuz rejimi' restorasyona tabi tutulmak isteniyor. Fakat tepeden aşağıya simbiyotik çıkar ağlarıyla örgütlenmiş rejimin bu tehlikeli parendeyi zahmetsizce atması da kolay değil. "

Bahadır Özgür, temel bir kuralı hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı: