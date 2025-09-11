Mehmet Akif Ersoy Habertürk kararını açıkladı: TMSF toplantısından sonra paylaştı!

Mehmet Akif Ersoy Habertürk kararını açıkladı: TMSF toplantısından sonra paylaştı!
Yayınlanma:
Can Holding’e düzenlenen operasyon sonrası el konulan Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg de dahil 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirketlerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

ERSOY SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

TMSF tarafından el konulan Can Holding bünyesindeki Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, holdinge düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı.

Ersoy, X hesabından yaptığı açıklamada, "iş akışının aynı şekilde devam edeceğini" dile getirildi:

“TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık.

Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.

Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.”

tmsff.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

