Mehmet Akif Ersoy Habertürk kararını açıkladı: TMSF toplantısından sonra paylaştı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg de dahil 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirketlerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Show TV, Habertürk, Doğa Okulları... İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketinin listesi

ERSOY SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

TMSF tarafından el konulan Can Holding bünyesindeki Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, holdinge düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı.

Ersoy, X hesabından yaptığı açıklamada, "iş akışının aynı şekilde devam edeceğini" dile getirildi: