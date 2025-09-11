Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı

Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Can Holding ve bünyesindeki 121 şirkete yönelik düzenlenen operasyonun ardından Rıdvan Dilmen'in 6 gün önce Habertürk'teki görevinden ani bir şekilde ayrılması "Acaba operasyonu önceden haber mi aldı" sorusunu da beraberinde getirdi.

Tayyip Erdoğan ve ailesine yakınlığıyla tanınan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in 5 Eylül'de ani bir kararla Can Medya Spor Koordinatörlüğü ve Habertürk'teki yorumculuk görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Futbolculuk döneminde “Şeytan” lakabıyla tanınan ve son yıllarda spor yorumculuğuyla ekranlarda yer alan Rıdvan Dilmen, HT Spor’daki görevinden Can Holding’e kayyum atanmasından sadece 6 gün önce ayrılması dikkat çekti.

Bu sabah düzenlenen operasyon sonrasında aralarında Habertürk, Show TV ve HT Spor gibi medya kanallarının da bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

APAR TOPAR AYRILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Rıdvan Dilmen, HT Spor’dan ayrıldığını 5 Eylül’de sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında, “HT Spor’daki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yayın arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve en önemlisi bizi izleyen, takip eden değerli seyircilerimize içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

ridvan-001.png
Dilmen ayrılığı sosyal medya hesabından paylaşmıştı

OPERASYONU ÖNCEDEN HABER Mİ ALDI?

Şeytan lakaplı Dilmen'in ayrılığının ortaya çıkması sonrasında kamuoyunda "Operasyonu önceden haber mi aldı" yorumları yapıldı. Erdoğan ailesine yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen'in Habertürk'e beklenmedik vedası soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

AKP'YE DESTEK VERMİŞTİ

Dilmen, geçmişte AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğiyle gündeme gelmişti. Özellikle 2017 Başkanlık Referandumu öncesinde “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” diyerek siyasi tercihini açıkça ifade etmişti.

25 TEMMUZ'DA KOORDİNATÖR OLDU

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen 25 Temmuz'da Can Medya Spor Koordinatörü olarak göreve getirilmişti.

dilmen.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!
Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!
Tedesco'nun adındaki sır: "Tedesco" bakın ne demekmiş?
Tedesco'nun adındaki sır: "Tedesco" bakın ne demekmiş?