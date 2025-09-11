Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı

Tayyip Erdoğan ve ailesine yakınlığıyla tanınan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in 5 Eylül'de ani bir kararla Can Medya Spor Koordinatörlüğü ve Habertürk'teki yorumculuk görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Futbolculuk döneminde “Şeytan” lakabıyla tanınan ve son yıllarda spor yorumculuğuyla ekranlarda yer alan Rıdvan Dilmen, HT Spor’daki görevinden Can Holding’e kayyum atanmasından sadece 6 gün önce ayrılması dikkat çekti.

Bu sabah düzenlenen operasyon sonrasında aralarında Habertürk, Show TV ve HT Spor gibi medya kanallarının da bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

APAR TOPAR AYRILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Rıdvan Dilmen, HT Spor’dan ayrıldığını 5 Eylül’de sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında, “HT Spor’daki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yayın arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve en önemlisi bizi izleyen, takip eden değerli seyircilerimize içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Dilmen ayrılığı sosyal medya hesabından paylaşmıştı

OPERASYONU ÖNCEDEN HABER Mİ ALDI?

Şeytan lakaplı Dilmen'in ayrılığının ortaya çıkması sonrasında kamuoyunda "Operasyonu önceden haber mi aldı" yorumları yapıldı. Erdoğan ailesine yakınlığıyla tanınan Rıdvan Dilmen'in Habertürk'e beklenmedik vedası soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

AKP'YE DESTEK VERMİŞTİ

Dilmen, geçmişte AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğiyle gündeme gelmişti. Özellikle 2017 Başkanlık Referandumu öncesinde “Güçlü bir Türkiye için ben de evet diyorum” diyerek siyasi tercihini açıkça ifade etmişti.

25 TEMMUZ'DA KOORDİNATÖR OLDU

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen 25 Temmuz'da Can Medya Spor Koordinatörü olarak göreve getirilmişti.