Takımı sondan 4. sıraya indi yine de "Gelecekten ümitliyim" dedi

TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalınca sondan 4. sıraya indi. Teknik direktör Hakan Kutlu ise gelecekten ümitli olduğunu söyledi.

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 20. hafta maçında kendi sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçın 61. dakikasında Zwolinski ile öne geçen Sakaryaspor, 87. dakikada N'Dongala'nın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Sakaryaspor, bu sonuçla sondan 4. sıraya kadar indi.

HAKAN KUTLU SEVİNDİRİCİ TARAFI AÇIKLADI

Sakaryaspor teknik direktörlüğüne devre arasında gelen Hakan Kutlu ise takımın küme düşme hattıyla burun buruna kalmasına rağmen gelecekten ümitli olduğunu söyledi.
Kutlu şöyle konuştu:
"Maçın tek sevindirici tarafı geriye düşüp maçı beraberliğe getirecek puanı almamız. Oyuncularımın bir şeyleri değiştirmek için gösterdiği çaba gelecek adına beni ümitlendirdi. Ligde her puan çok önemli. Beraberliğe isyan eden bir takım vardı. Oyuncuların bir şeyleri değiştirmek için çabaları, istekleri, arzuları bizi gelecek adına ümitlendiriyor.
Fiziksel açıdan oynamak istediğimiz seviyeye gelip biraz daha eklentiler yaptığımızda Sakaryaspor'un bu seneyi sorunsuz geçeceğini düşünüyorum. Göstermiş oldukları birliktelik önemliydi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada bir şeyleri değiştirmek isteyen takım istiyordum, bunu gördüm. Sonuç tabii ki önemli ama bu tip maçlarda artık sonuca bakmadan takımın reaksiyonuna bakmak gerekiyor. İyi reaksiyon verdik. Puan da kötü değil ama kazanmamız gerekiyordu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

