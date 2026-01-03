Teknik direktör Hakan Kutlu, sezon başında Vanspor FK'nın başına geçmişti. Kutlu göreve başlar başlamaz Van'da olmanın büyük mutluluk olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Hedefimiz belli. Vanspor’u hak ettiği yerlere taşımak, taraftarını gururlandıracak bir takım oluşturmak. Futbolculuk dönemimde Vanspor’a karşı sahaya çıktığımda, burada puan almanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim. Şimdi aynı zorlukları rakiplerimize yaşatacak, mücadele gücü yüksek bir takım kurmak istiyoruz.

Erzurumspor'un teessüf ettiği Hakan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu: Başdöndüren trafik

Bu şehir, bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor. Gece gündüz demeden, inançla ve kararlılıkla çalışacağız. Vanspor’un hem sahada hem de saha dışında güçlü bir kimlik kazanması için hep birlikte emek vereceğiz. Sakaryaspor’u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz."

Vanspor, TFF 1. Lig'in ilk yarısını 27 puanla 9. sırada tamamladı.

6 AY SONRA SAKARYASPOR'DA DA AYNI SÖZÜ VERDİ

Ligin ilk yarısının bitmesinin ardından Hakan Kutlu Vanspor'dan ayrıldı. Bu kez de yine TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'un başına geçti ve Sakaryaspor'da da aynı sözü verdi. Sakarya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kutlu, "Önemli bir camiaya geldik. Sakaryaspor'u hak ettiği yakışan yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 22 puanla 16. sırada yer alıyor.