Erzurumspor'un teessüf ettiği Hakan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu: Başdöndüren trafik

Yayınlanma:
Erzurumspor'un teessüf ettiği teknik direktör Hakan Kutlu'nun trafiği başdöndürdü. Kutlu'nun yeni takımı belli oldu.

Teknik direktör Hakan Kutlu'nun görev trafiği başdöndürdü.
Sezona Vanspor teknik direktörü olarak başlayan Hakan Kutlu, aralık ayında görevinden ayrıldı.
Hakan Kutlu, Vanspor'dan ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’de düşük bütçeli takımlarda futbolcu gelişimini ön planda tutarak, kulüp yapılanmasını daha sağlıklı bir hale getirmek için verilen mücadelenin çoğu zaman karşılık bulmadığını net bir şekilde göstermiştir" diyerek artık doğrudan hedefe oynayan, yüksek bütçeli takımlarda veya Süper Lig seviyesinde çalışmanın daha doğru olacağına karar verdiğini söyledi.

ERZURUMSPOR TEESSÜF ETTİ

Hakan Kutlu'nun bu açıklamasına Erzurumspor tepki gösterdi.

Gazete Pusula'da yer alan habere göre; 3 yıl görev yaptığı Erzurumspor FK’yı da hedef gösterdiği kariyer planlaması açıklamasında ki ifadelere üzüldüğünü belirten yönetici ve taraftarlar, "Her ne kadar çoğu takımdan düşük bütçeye sahip bir kulüp olsak bile Hakan hocanın bir dediği iki edilmedi. Takımı zor dönemde sahiplenmesi ve küme düşecek denilen takımı hep zirveye oynatmasına rağmen çoğumuzun gönlünde taht kuran hocanın bu açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Mevcut imkanlar nispetinde zorlu yarışta biz de belki pahalı oyuncu transferi olmadı ama gereken bütçe anlamında ki fedakarlığı yaptığımızı bilen bir hocanın böyle bir açıklama yapmasını doğru bulmadık, bulamıyoruz. Süper Lig'de yüksek bütçeli takımı çalıştırmayı daha çok arayacağına inandığımız Kutlu’ya teessüf ederiz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İ HEDEFLEDİ YİNE 1. LİG'E GİTTİ

Açıklamasında Süper Lig'i hedeflediğini söyleyen teknik direktör Hakan Kutlu, yine TFF 1. Lig'de kaldı.
Hakan Kutlu, Sakaryaspor'la anlaştı.

whatsapp-image-2025-12-31-at-11-19-54.jpeg

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır.
Hoşgeldin, Hakan Kutlu!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

