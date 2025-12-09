Futbolda gündemi sarsan bahis skandallarından sonra bir flaş gelişme de Van Spor'da yaşandı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından ayrılık kararı alındı.

TEŞEKKÜR EDİP YOLLAR AYRILDI

Kulübün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Kutlu’ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Van Spor FK’da teknik direktörlük görevinde yaşanan bu değişiklik, takımın önümüzdeki dönemde nasıl bir yapılanmaya gideceği sorusunu gündeme getirdi ve camiada deprem etkisi yarattı. Vanspor yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi.