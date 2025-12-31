Bahis ve şike skandalındaki hocalar başkanlar ve menajerler: Atilla Türker neler yaptıklarını tek tek anlattı

Gazeteci Atilla Türker, bahis ve şike skandalı soruşturması için "Turpun büyüğü heybede" diyerek teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler ve menajerlerin neler yaptıklarını tek tek anlattı.

Türker, yüzlerce haber yazdığını, belgeler yayınladığını belirterek, "Genel anlamda söylüyorum ve de kimse kusura bakmasın, futbolumuzun en karanlık yüzlerinin başında futbolcu menajerleri ve kulüp yöneticileri geliyor. Hakemlerimizin bile çok önemli oranda bahis işine karıştığı bu ortamda futbolcu menajerlerinin ve kulüp yöneticilerinin atraksiyonlarını şu aşamada düşünmek dahi istemiyorum" yorumunu yaptı.

"KAZMA FUTBOLCUYU A MİLLİ TAKIMA ALDIRDILAR"

Türker'in Ekonomim'deki yazısından çarpıcı bölümler şöyle:

Hangi menajerlerle hangi kulüp yöneticileri el ele vererek kulüplerin kasalarını nasıl delik deşik ettiler?

Ali Palabıyık Savcılığa başvurdu

Hangi cambaz menajerler, hangi taklacı kulüp yöneticileriyle anlaşarak futbolcuların yıllık ücretlerini astronomik boyutlara taşıdılar?

Hangi fırıldak menajerler, TFF bünyesindeki bazı isimlerle ahbap çavuş ilişkisine girerek kazma denebilecek futbolcuyu A Milli Takım kadrosuna aldırdılar?

Fenerbahçe’den Galatasaray’a, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kadar ‘menajerlik operasyonları’ nasıl yapıldı?

Anadolu kulüplerini hangi menajerler ele geçirdi?

Kulüplerimizin kasaları boşaltılırken, hangi cambaz menajerler ve hangi taklacı kulüp yöneticileri ceplerini doldurdu?

Hangi menajerler, hangi futbolcuları nasıl dolandırdı?

Hangi TFF Tahkim Kurulu Başkanı, tutuklu olan hangi lisanssız menajerin vekâletini nasıl ve ne kadar ücret karşılığı aldı?

"HANGİ MENAJERLER ÇETE OLUŞTURDU?"

Hangi menajer, yeteneksiz oğlunu Fenerbahçe’ye nasıl yerleştirdi ve 5 sezon boyunca bu ahbap çavuş ilişki nasıl devam etti?

Galatasaray, hangi futbolcuyla imzaladığı sözleşmede “Bir sezonda asgari 5 maç oynarsan, menajerine de senin aldığın yıllık ücreti vereceğiz” taahhüdünü resmi sözleşme altına aldı?

Beşiktaş’ta hangi başkan, hangi cambaz menajerlerle işbirliği yaparken belgelerle yakalandı?

Trabzonspor, hangi taklacı menajerlerin cebini doldurdu?

Kasımpaşa – Samsun maçına 3 kişi 2 bin 351 bahis yapmış!

Hangi menajerler, hangi futbolcuların aldığı yıllık ücretin 20 katını kulüplerden tahsil etti?

Hangi menajerler, çete oluşturdu?

Yaz yaz bitmez…

Anlat anlat bitmez…

"ANADOLU'DA BATAN KULÜPLER"

Türk futbolunun en büyük sorunlarının başında kötü kulüp yöneticiliğinden ziyade, kötü niyetli kulüp yöneticileri ve kötü niyetli menajerler geliyor.

Zaten bu yüzden değil mi, özellikle Anadolu’da çok sayıda kulüp batma noktasına geldi, hatta battı…

Yine bu yüzden değil mi, içi geçmiş yabancı futbolculara çuval dolusu paralar harcandı!

Yine bu yüzden değil mi, kulüplerde alt yapıya önem bir kenara itildi, ülke futbolu duvara tosladı!

Yine bu yüzden değil mi, kerameti kendinden menkul kişilerin koltuk sevdası yüzünden Türk futbolu bu hale geldi!

Ülke futbolunda ön planda ben diyeyim 10, siz deyin 20 futbolcu menajeri var.

Bu menajerler ah bir konuşsa!

Taş üstünde taş kalmaz…

Türk futbol tarihi yeniden yazılır!

Bakmayın siz kâğıt üstünde yüzlerce menajer olduğuna… Futbolcu transferlerinin önemli bölümü iki elin parmaklarını geçmeyen menajerler tarafından yapılıyor…

Öyle ki, kulüplerin önemli bölümü, kendilerine yakın gördükleri bu menajerlere haber vermeden transfer bile yapmazlar.

Birbirlerini çok severler!

Paylaşırlar…

Ne de olsa, en büyük ortaklık, suç ortaklığıdır!

"TRANSFER ÜCRETİNİ ŞİŞİREREK YÖNETİCİLERLE PAYLAŞANLAR"

Aralarında cezaevine defalarca girenler var…

Şikeden ve dolandırıcılıktan dolayı yargılananlar var…

Uluslararası bahis skandalından dolayı tutuklananlar var…

FIFA tarafından menajerlik lisansı iptal edilenler var…

Menajerlik sınav sorularını çalanlar var.

Yeraltı dünyasından isimler var…

14 futbolcuya tutuklama talebi: Flaş şike iddiası

Çete oluşturarak büyük kulüplerimizi söğüşleyenler var…

Kulüplerimizi kendilerine borçlandıranlar var…

Transfer ücretlerini şişirerek yöneticilerle paylaşanlar var…

Ünlü beyefendilerin adını kullanarak insanları korkutanlar var…

Vergi kaçırmak için menajerlik şirketinin merkezini Marshall Adaları ya da Dubai’de gösterenler var…

Kadın kuaförlüğü yaparken menajerlik çetesi kuranlar var…

Başkanlarla ahbap-çavuş ilişkisine girerek kulüpleri batıranlar var…

Milli Takımdaki bazı futbolcularla ortaklık kuranlar var…

Kulüp yöneticileriyle işbirliği yaparak 1 milyon liralık futbolcuyu 4 milyon liraya iteleyenler var…

"ÜNLÜ TEKNİK ADAMLARI AVUÇLARINDA OYNATANLAR"

Futbolcunun aldığı yıllık ücretin 20 katı oranında komisyon alan menajerler var…

Taklacı yöneticiler tarafından sırtı sıvazlanarak localara oturtulanlar var...

Dünyada menajerlik komisyonu genelde yıllık yüzde 10 olmasına karşın, taklacı kulüp yöneticileri ile anlaşarak yüzde 200 uygulayan menajerler var…

Ünlü teknik adamları avuçlarının içinde oynatanlar var…

Kulüp başkanının oğluna düğün hediyesi olarak araba alanlar var…

Cambaz gazetecileri maaşa bağlayanlar var…

Her sezon yeni bir kulüpten komisyon alabilmek için futbolcusunun huzurunu kaçırarak yeni transferlere imza atan menajerler var…

Menajerlik lisansını kiraya verenler var…

A Milli Takıma futbolcu yerleştirenler var…

Teknik adamlarla ortaklık kurarak indiragandi yapanlar var…

Futbol sektörünün başıbozuk olması nedeniyle lisanslı menajerlerden daha çok lisanssız menajerler var…

Hiç oynayamayan futbolcuları bile sürekli pazarlayanlar var…

Ankara’da toptancı halinde oturup da diğer şehirlerdeki kulüpleri kabak gibi oyanlar var…

Transfer görüşmeleri sürecinde kulüp başkanlarına tezgah kurarak otel odasında seks görüntülerini kayda alarak şantaj yapanlar var…

Çok başarısız bazı teknik adamları her yıl bir kulübe yerleştirenler var.

Kulüplere yerleştirdikleri teknik adamların eline sezon başında transfer edilecek futbolcu listesini tutuşturarak katmerli operasyon çekenler var.

"BERBERLİK YAPARKEN MENAJER OLANLAR"

Masörlük yaparken “Elalemin kerizi ben miyim! Yarından itibaren ben de menajerliğe başlıyorum” diyerek çuvalla para kazananlar var…

Berberlik yaparken “Saç-sakal traşıyla nereye kadar” diyerek dükkânını menajerlik ofisine çevirenler var…

Bahis şirketi sahibi teknik adama tehditte bulunarak futbolcu iteleyenler var…

Uzak Doğu turlarıyla bazı kulüp yöneticilerini kıskıvrak bağlayanlar var…

Lisansı olmadan piyasanın anasını ağlatan yüzlerce menajer var…

Babasının başkan olduğu kulübe uzun yıllardır futbolcu pazarlayanlar var...

Tribünde amigoluk yaparken “Biz niye buradayız” diye menajerliğe başlayanlar var…

Kendi yaptığı cambazlıklar yetmiyormuş gibi aile fertlerini de bu işlere bulaştıranlar var…

Menajer olarak Türk futbolunun anasını ağlatırken, Süper Lig’de takımı bulunan kulübün başkanlığına terfi eden var…

Bu son şike ve bahis operasyonu sürecinde gözaltına alınacağını anlayınca ilk uçakla Dubai’ye kaçan var…

Ünlü futbol adamları arasında gizli kapaklı menajerlik yapanlar var…

Bu satırların yazarını ölümle tehdit ettikleri için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet edilenler ve sonrasında yüce yargı tarafından hapis cezasına çarptırılanlar var…

Bu yazdıklarımla ilgili tüm belgeler elimde bulunuyor.

Hani, demem o ki…

Bizim futbol camiasının önemli bölümü çok kusurlu olduğu için, günümüzde yapılan her türlü cambazlık için kimse kusura bakmasın!