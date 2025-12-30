İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında hazırlanan sevk yazısında, 26 Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa - Samsunspor maçına ilişkin MASAK raporundaki bulgular dikkat çekti.

Şike iddiasının yapıldığı Kasımpaşa - Samsunspor maçında 8 dakikada 2 penaltı kaçmıştı. Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde kapatmış ikinci yarıda Samsunspor attığı 4 golle Türkiye'nin gündemine oturan maçı kazanmıştı.

26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu?

2 BİN 351 KUPONDA MİLYONLARCA KAZANÇ!

MASAK raporuna göre şüpheliler Esat Bilayak , Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan toplamda 2 bin 351 bahis kuponu yaptı.

Şerifoğlu’nun 151 bin liralık kuponla 7 milyon 867 bin 201 lira, Bartan’ın ise 3 milyon 494 bin 119 lira kazandığı tespit edildi.

Para transferlerinde Bilayak’ın Şerifoğlu’na gönderdiği tutarların, maç sonrası Bartan’ın hesaplarına parçalanarak aktarıldığı belirlendi.

İDDİANIN ŞİFRELERİ BULUNDU

Hakan Çakır: İlk yarı 1, ev sahibi takım kazanır, ikinci yarı 2, rakip takım kazanır bahsi yaptığı tespit edildi. Çakır'ın 4 bin 500 liralık kuponla 55 bin 884 lira kazandığı ortaya çıktı. Dijital materyallerinde WhatsApp grupları, kupon görselleri ve “iddianın şifreleri” adlı PDF bulundu.

500 liralık kuponla 43 bin 411 lira kazandı. Umut Esel: 1283 liralık kuponla 33 bin 508 lira kazandı. Dijital materyallerinde kupon görselleri ve mesajlaşmalar tespit edildi.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ İÇİN YASA DIŞI BAHİS VURGUSU

MASAK raporuna göre Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın elektronik para kuruluşu hesaplarına gelen tutarların yasa dışı bahis kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkındaki dikkat çeken ifadeler

Çeşitli banka hesaplarıyla sık para transferi yaptığı, hesaplarını yasa dışı bahis işlemlerine aracılık etmek için kullandığı kanaatine varıldı ve şu değerlendirmede bulunuldu:

Şüphelinin MASAK raporuna göre, elektronik para kuruluşu hesaplarına gelen tutarların yasa dışı bahis ve kumar şüphesi ile alınan tutarlar olduğu yönünde şüphe bulunduğu, şahsın yasa dışı bahis kapsamında kullanılıyor olabileceği değerlendirilen çeşitli kişilere ait banka hesaplarıyla da sıklıkla para transferleri gerçekleştirildiği, dolayısıyla hesaplarını yasa dışı bahis işlemlerine aracılık etmek amacıyla kullandığı, bu haliyle şüphelinin şüpheli para transferlerinin yasa dışı bahis işlemlerinden kaynaklandığı kanaatine varıldı.

ECEM ALKAŞ VE METİN KORKMAZ BAĞLANTISI

Şüpheli Ecem Alkaş’ın, Metin Korkmaz’ın banka hesaplarına yetkili kişilerden biri olduğu belirtildi. Korkmaz hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan devam eden kovuşturma dosyaları bulunduğu, yasa dışı bahis çetesiyle bağlantılı olduğuna dair kamuoyunda söylemler olduğu aktarıldı.

Metin Korkmaz (En sağdaki)

Alkaş’ın dijital materyallerinde Kulaksız ile WhatsApp görüşmeleri ve şüpheli para transferleri tespit edildi.

SAVCILIĞIN TALEBİ:

Ecem Alkaş ve Fatih Kulaksız için “mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak” suçundan,

Esat Bilayak, Hakan Çakır, Mirza Şerifoğlu, Serhat Ölmez ve Umut Esel için ise 6222 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan tutuklama talep edildi.

MASAK raporu, Kasımpaşa - Samsunspor maçına yönelik yasa dışı bahis iddialarını somut verilerle ortaya koydu.

Yüzlerce kupon, milyonlarca liralık kazanç ve şüpheli para transferleri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulundu.