Bahis soruşturmasında art arda gelen operasyonlar sonrası eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık sessizliğini bozdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen eski hakem Ali Palabıyık, kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddetti ve çok sert bir açıklama yayınladı.

BİR BAHİS KUPONU

Palabıyık’ın açıklamasına göre, 14 Aralık 2022’de yapılan bir kupon nedeniyle Akbank kaynaklı para girişi iddiası bulunuyor. Ancak eski Süper Lig hakemi, adına kayıtlı hiçbir Akbank hesabı olmadığını söyleyerek bu iddiayı da çürüttü.

Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

İDDİALARA TEK TEK YANIT VERDİ

Nesine adlı bahis platformunda adına açıldığı iddia edilen hesabın kendi bilgisi ve rızası dışında oluşturulduğunu söyledi.

"15 YIL ÖNCE KAPATTIM"

Ali Palabıyık, Akbank üzerinden para giriş-çıkışı yapıldığı iddialarını reddederek, Akbank’taki hesabını yaklaşık 15 yıl önce kapattığını belirtti. Nesine müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşmelerde, hesabın yalnızca kimlik bilgileri kullanılarak açıldığını, telefon ve e-posta bilgilerinin bulunmadığını öğrendiğini aktardı. Eski FIFA hakemi defalarca talep etmesine rağmen kendisine dekont, transfer kayıtları, IP adresleri ve cihaz bilgileri gibi belgelerin gönderilmediğini vurguladı.

Kasımpaşa – Samsunspor maçına 3 kişi 2 bin 351 bahis yapmış!

AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Palabıyık, iddialar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Eski Süper Lig hakemi avukatları aracılığıyla hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini, tüm yasal haklarının saklı olduğunu ifade etti. Palabıyık, kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş olabileceğini, adının kullanılarak sahte hesap açıldığını ve bunun yalnızca kendisine değil kamu güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal olduğunu belirtti.

İŞTE ALI PALABIYIK'IN BAHİS SAVUNMASI:

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunarım.

TFF tarafından tarafıma iletilen “bahis oynandığı” yönündeki iddialar üzerine derhal hukuki süreç başlatılmış; avukatlarım aracılığıyla başvurular yapılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu süreçte Nesine adlı bahis platformunun müşteri hizmetleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde; tarafıma ait olduğu iddia edilen bir hesap bulunduğu, bu hesap üzerinden gerçekleştirilen para giriş-çıkışlarının Akbank üzerinden yapıldığı bilgisi sözlü olarak tarafıma iletilmiştir. Yine platform yetkilisi, 2014 yılından sonra yalnızca banka bilgileri eşleşen kullanıcıların işlem yapabildiğini ifade etmiştir.

Buna karşın;

-Akbank ile yapılan görüşmelerde adıma kayıtlı aktif bireysel hesabımın bulunmadığı kesin olarak tarafıma bildirilmiştir. Akbank’taki hesabımı hatırladığım 15 yıl önce kapatmıştım.

-Olası risklerin önlenmesi amacıyla adımla ilişkilendirilebilecek herhangi bir hesap açılışının engellenmesi için blokaj talebi yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır.

-Nesine müşteri temsilcisi tarafından; Akbank dekontu, para transfer kayıtları, hesaba giriş yapılan IP adresleri ve kullanılan cihaz bilgileri e-posta yoluyla tarafıma gönderileceği belirtilmesine rağmen, defalarca talep etmeme rağmen bugüne kadar hiçbir yazılı belge tarafıma ulaştırılmamıştır. Nesine ile yaptığım 3 ayrı görüşmenin tarih ve saat kayıtları mevcuttur.

-Söz konusu üyelikte telefon ve e-posta bilgisi bulunmadığı, yalnızca kimlik bilgilerimin kullanıldığı anlaşılmıştır.

-Ayrıca 14.12.2022 tarihinde yapılan bir kupon nedeniyle Akbank kaynaklı para girişi olduğu iddia edilmiştir; oysa adıma kayıtlı hiçbir Akbank hesabı bulunmamaktadır.

Ortaya çıkan bu tablo; kişisel verilerimin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş olabileceğini, adım kullanılarak sahte hesap oluşturulmuş ve finansal işlem gerçekleştirilmiş olabileceğini göstermektedir. Bu durum yalnızca şahsıma yönelik bir mağduriyet değil, aynı zamanda kamu güvenliği bakımından da önem arz eden ciddi bir hukuki ihlaldir.

Bu çerçevede;

-Nesine nezdinde adıma açıldığı iddia edilen hesap bilgim, rızam ve onayım dışında oluşturulmuştur.

-Tarafıma aitmiş gibi gösterilen hiçbir işlem tarafımla hukuki bağ kuramaz ve hukuki açıdan yok hükmündedir.

Soruşturma süreci tarafımdan ve avukatlarım tarafından titizlikle takip edilmekte olup tüm yasal haklarım saklıdır.



