Süper Kupa maçı sonrası hayatını kaybetti: Deniz polisi buldu

Süper Kupa maçı sonrası hayatını kaybetti: Deniz polisi buldu
Yayınlanma:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa Finali'nin ardından 39 yaşındaki Cabbar Paşahan hayatını kaybetti. Paşahan'ın derbi maçı izledikten sonra eve giderken Karaköy'de denize düştüğü açıklandı. Taraftarın cansız bedeni Deniz Polisi tarafından çıkarıldı.

Karaköy'de, derbi sonrası evine gitmek için yürürken dengesini kaybederek denize düştüğü belirtilen Cabbar Paşahan(39) hayatını kaybetti.
Olay, 10 Ocak saat 23.30 sıralarında Karaköy'de meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişi, deniz polislerinin teknesine alındı.

istanbul-karakoyde-yururken-dengesini-1109980-329490.jpg

Üzerinden kimlik çıkan kişinin Cabbar Paşahan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Paşahan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Paşahan'ın derbi maçı sonrası alkollü olduğu, yürüdüğü sırada ayağında bulunan platin nedeniyle denge kaybı yaşayarak denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

istanbul-karakoyde-yururken-dengesini-1110982-329490.jpg

'MAÇI İZLEDİKTEN SONRA EVE GEÇECEĞİM DEMİŞ'

Cabbar Paşahan'ın ağabeyi Harun Paşahan,“Kardeşimin, dün akşam saat 01.30 sıralarında polisten gelen haberle vefat ettiğini öğrendik. Olay öncesiyle alakalı polisin söylediği herhangi bir bilgi yok ama bizim kendi adımıza eşinin söylediği; Laleli bölgesinde çalıştığı, işten çıktıktan sonra 'Maçı izleyeceğim, maçı izledikten sonra eve geçeceğim' demiş. Şu an biri öldürdü mü veya itme mi oldu veya kendisi mi düştü, onunla alakalı bir bilgimiz yok. Cesedi Karaköy İskele'de bulunuyor. Vatandaşlar görüyor, polisi arayıp sahil güvenlik gelip alıyor.
Ondan sonra zaten bize bilgi geliyor. Kendisi 4 çocuk babası. Psikolojik sorunu olan veya ters bir insan değildi. Aile babası, ailesine bakmak için çabalayan bir insandı. Bu konuyla alakalı bir bilgisi olan, gören, Cabbar Paşahan'ı tanıyan, o günle alakalı herhangi bir bilgi sahibi olan varsa lütfen bize yardımcı olsun. Çünkü bu olayın öncesi çok muamma duruyor. Sonuçta kardeşimi kaybetmişiz. Çok üzüntülüyüz bunun bir tarifi yok, acı büyük" dedi.

istanbul-karakoyde-yururken-dengesini-1110983-329490.jpg

'KENDİNİ ÖLDÜRECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ'

Ablası Seher Paşahan, "Bir arkadaşı itmiş de olabilir. Çünkü kendisi, intihar edecek ya da kendini öldürecek bir insan değildi" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Cabbar Paşahan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Paşahan'ın cenazesi Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Spor
Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı
Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı
TRT müjdeyi verdi: Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki hangi maçlarını canlı yayınlayacağı belli oldu
TRT müjdeyi verdi: Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki hangi maçlarını canlı yayınlayacağı belli oldu