Osimhen çok üzüldü: Galatasaraylılar teşekkür etti

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kaybettiği sırada Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen'in üzgün tavırları dikkat çekti.

Süper Kupa’da finalinde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 galip geldi.

OSIMHEN NİJERYA'YI YARI FİNALE TAŞIDI

Galatasaray’ın en etkili hücum silahı Victor Osimhen’in yokluğu taraftarlarca hissedildi. Aynı akşam Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayir ile karşılaşan Nijerya, Osimhen’in 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yarı finale yükseldi.

OSIMHEN'İN ÜZÜNÜTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Nijerya Milli Takımı ile Fas’ta bulunan Victor Osimhen’in son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun mutsuz tavırları dikkat çekti.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Victor Osimhen’in Galatasaray’ın Süper Kupa’yı kaybetmesi nedeniyle üzgün olduğu belirtildi. Sosyal medyadan yorum yapan Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen’e aidiyeti için teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

