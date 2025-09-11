Show TV, Habertürk, Doğa Okulları... İşte Can Holding'in el konulan 121 şirketinin listesi

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK incelemelerine dayandırarak başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'e operasyon başlattı. Sabah saatlerinde holdinge ait binalarda arama başlatılırken yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran Can Holding'e ait 121 şirkete el konuldu.

Şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi. Can Holding, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi bu yılın başında satın almıştı.

Patronlar Dünyası'nın ulaştığına göre el konulan şirkletlerin listesi şu şekilde.

TMSF’YE DEVREDİLEN ŞİRKETLER

Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Can Yayın Holding A.Ş. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. Habertürk Gazetecilik A.Ş. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş. Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş. C Görsel Yayınlar A.Ş. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. Show Televizyon Yayıncılık A.Ş. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri A.Ş. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve şubeleri Za Filo Kiralama Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. Enerji Gaz A.Ş. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama A.Ş. Canlar Beton Turizm A.Ş. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. Can Öğretim Kurumları A.Ş. Golden Hill Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret A.Ş. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği A.Ş. Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş. Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat A.Ş. Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Fatih Holding A.Ş. CCN Gayrimenkul Petrol A.Ş. ACN Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. ZC Depolama Hizmetleri A.Ş. ZA Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tectone Teknik Servis Hizmetleri A.Ş. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret A.Ş. Uluyol Yatırım Holding A.Ş. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret A.Ş. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş. Its Yatırım Holding A.Ş. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boşphorus Enerji Üretim Santralleri A.Ş. Kıng S Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Elektroturk Elektronik Pazarlama A.Ş. Elit Çakmak İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Canpet Gayrimenkul Yatırım Ltd. Şti. Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği A.Ş. Turktek Elektronik Ticaret A.Ş. MC Petrol İşletmeciliği Ltd. Şti. KC Petrol Ltd. Şti. Havsa Petrol A.Ş. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Çalışkan Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Real Life Medikal Hizmetleri Ltd. Şti. Ev‑Fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Trakya Holding A.Ş. Pusula Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Demir Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. Boetti Tekstil ve Gıda İmalat A.Ş. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese A.Ş. Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Can Global Uluslararası Dış Ticaret A.Ş. Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. Enerji Mağazacılık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Süperpet İstasyon İşletmeciliği Ltd. Şti. Mediza Medikal Hizmetleri Ltd. Şti. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama A.Ş. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Lüleburgaz Petrol A.Ş. Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Keşan Petrol A.Ş. Hayrabolu Petrol A.Ş. Babaeski Petrol A.Ş. Çantaköy Petrol A.Ş. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş. Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. Garanti Marketçilik A.Ş. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret A.Ş. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama A.Ş. İflas Halind Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Haramidere Depoculuk A.Ş. Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği A.Ş. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği A.Ş. Gümüşyaka Petrol Ltd. Şti. Selimpaşa Petrol Ltd. Şti. Sefaköy Petrol Ltd. Şti. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Showmax Televizyon Yayıncılık A.Ş. Showturk Televizyon Yayıncılık A.Ş. HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, şirketlerin mal varlıkları ve yönetimleri TMSF’ye geçti. Bu devralma kararı hakim onayıyla gerçekleşti. Medya kuruluşlarının da aralarında olduğu şirketler arasında hem eğitim, akaryakıt, enerji hem de yayıncılık faaliyetleri gösteren şirketler bulunuyor.