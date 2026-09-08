Altın eşikte mücadele ediyor: Gözler merkez bankası başkanının ağzından çıkacak sözde

Altın fiyatları, ABD dolarındaki düşüşün desteğiyle salı günü yükseldi. Piyasaların odağında ise ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve bu verilerin Fed’in gelecek haftaki para politikası kararına ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceği bulunuyor. Spot altın yüzde 0,6 yükselerek 4.429,89 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise Aralık teslimatında fazla değişim göstermeyerek 4.475,10 dolar oldu.

DOLAR GERİLEDİ, ALTININ CAZİBESİ ARTTI

ABD dolar endeksi yüzde 0,4 geriledi. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirerek fiyatları destekledi.

Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altının alıcılar ve satıcılar arasında sıkışıp kaldığını belirterek, taraflardan hiçbirinin fiyatlarda kalıcı ve istikrarlı bir yön oluşturacak kadar güçlü bir inanç ortaya koymadığını söyledi.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise cuma günü açıklanacak. Açıklanacak veriler, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor. Spot altın, ABD’de ağustos ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde hızlandığını gösteren verilerin ardından önceki iki seansta gerilemişti. İşsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması, iş gücü piyasasında toparlanmaya işaret etmişti.

FED KARARI ÖNCESİ FAİZ BELİRSİZLİĞİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor. ABD'de yılın ortasında göreve gelen Kevin Warsh'un konuşmaları şahin de olsa geçtiğimiz dönem faizi sabit tutması dikkat çekmişti.

Şimdiyse gözler yeni başkan Warsh'un ağzından çıkacak kararda.

Çünkü faiz oranlarının yüksek seyretmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

Marex analisti Edward Meir ise merkez bankasının faiz artırması durumunda bile altında sert bir geri çekilme beklemediklerini belirtti. Meir, faiz kararından daha önemli olan unsurun piyasaların Fed ve ABD Hazinesi’nin verdiği mesajlar konusunda yaşadığı belirsizlik olduğunu ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER YENİDEN SAHNEDE

Altındaki hareketlilikte jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. İran, ABD’yi “ekonomik savaş” ile tehdit ederken, ABD savaş gemilerine gelişmiş bir füze fırlattığını açıkladı.

İki taraf arasında yeniden karşılıklı saldırıların yaşanmasından yalnızca birkaç gün sonra gelen açıklamalar, savaşın daha da tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 1 artışla 66,78 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.834 dolara, paladyum ise yüzde 1 değer kazanarak 1.402,87 dolara çıktı.