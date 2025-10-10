Altın alan ne kadar kazandı?

Yayınlanma:
Piyasada yatırımcısına en çok kazandıran araçlar belli oldu. İşte yılın 9 ayında altından petrole yatırım araçlarının performansı...

2025’in ilk 9 ayında emtia piyasasında hareketli bir tablo ortaya çıktı. Altın ve gümüş gibi değerli metaller yatırımcısına kazandırırken, petrol ve tarım ürünleri değer kaybetti.

DEĞERLİ METALLERİN YÜKSELİŞİ

Ons bazında altın yüzde 47, gümüş yüzde 61,4, platin yüzde 74 ve paladyum yüzde 38 değer kazandı. Uzmanlar, düşük faiz oranları ve dünya genelindeki belirsizliklerin altını ve diğer değerli metalleri zirveye taşıdığını belirtiyor.

Altın ve TL'de olağan dışı hareketlilikAltın ve TL'de olağan dışı hareketlilik

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın tarihi zirvelere ulaştı ve diğer değerli metallerin de yükselişine öncülük etti” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞE GÜVENLİ LİMAN DESTEĞİ

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, altın ve gümüşü tekrar cazip yatırım aracı haline getirdi. Özellikle gümüş, hem yatırımcı için güvenli liman hem de elektronik ve güneş paneli üretiminde kullanım alanıyla değer kazandı.

PLATİN VE PALADYUM FİYATLARINDA JEOPOLİTİK ETKİ2025/04/10/metaller.jpg

Platin ve paladyum fiyatları, ABD’deki politik gelişmeler ve jeopolitik risklerle yükseldi. Özellikle elektrikli araç teşviklerindeki belirsizlik ve ithalat vergisi beklentileri bu metallerin fiyatını yukarı taşıdı.

BAZ METALLERDE BAKIR TARİHİ ZİRVEDE

Baz metallerde genel olarak artış yaşandı. Bakırın libresi 5,92 dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişte Endonezya’daki Grasberg madenindeki kaza ve ABD’nin bakır ithalatına getirdiği yüksek tarife etkili oldu. Alüminyum, kurşun ve diğer bazı metaller de yükselirken, nikel ve çinko değer kaybetti.

ENERJİ ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ

Petrol piyasasında yeni denge arayışıPetrol piyasasında yeni denge arayışı

Enerji ürünleri tarafında fiyatlar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,6, doğal gaz yüzde 9 düştü. ABD’de artan petrol stokları, OPEC+’nın üretim artırma ihtimali ve küresel talep endişeleri fiyatları baskıladı.

TARIM ÜRÜNLERİNDE KARMAŞIK TABLO

Tarım ürünlerinde kahve hariç tüm ürünler değer kaybetti. Buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi fiyatları düştü. Kahve ise yüzde 17,2 artış göstererek rekor kırdı. ABD’nin Brezilya ve Kolombiya’ya uyguladığı vergiler bu yükselişte etkili oldu. Diğer yandan, yüksek buğday rekoltesi ve artan mısır üretimi tarım fiyatlarını baskıladı.

METALLERİ DEĞERLİ KILAN NE OLDU?

Gümüş yaptı yapacağını!Gümüş yaptı yapacağını!

Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!

Tim Waterer, düşük faiz oranları ve küresel belirsizliklerin değerli metalleri cazip kıldığını vurguladı. Waterer, sanayi talebiyle birlikte altın ve gümüşteki yükselişin 2025’in geri kalanında da devam edebileceğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

