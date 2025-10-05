Petrol piyasasında yeni denge arayışı

Petrol piyasasında yeni denge arayışı
Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında olduğu 8 OPEC+ ülkesi, kasımda günlük petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı. Artışın piyasa koşullarına göre durdurulabileceği belirtildi. Daha önce uygulanan gönüllü kesintiler ise kademeli olarak geri çekiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile birlikte hareket eden sekiz ülke, kasım ayında petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan grup, çevrim içi toplantıyla piyasa koşullarını ve üretim kesintilerini değerlendirdi.

OPEC açıklamasında, Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintinin gözden geçirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stokları, mevcut sağlıklı piyasa temellerini destekliyor.”

Üretim artışının piyasa koşullarına göre durdurulabileceği ya da geri çekilebileceği de vurgulandı.

Aynı grup, 7 Eylül'deki son toplantısında ekim ayında da üretimi aynı miktarda artırma kararı almıştı. Bu nedenle kasımda benzer bir adım atılması piyasalarca bekleniyordu.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 2 Kasım'da yapılacak.

KESİNTİ GEÇMİŞİ


OPEC+ ülkeleri, 2022 sonundan bu yana kademeli üretim kesintileri uyguluyor. Mart ayında toplam kesinti miktarı günlük 5,85 milyon varile ulaşmıştı.

Bu kesintiler; Ekim 2022'deki günlük 2 milyon varillik karar, Nisan 2023'te duyurulan 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ve Kasım 2023’te eklenen 2,2 milyon varillik yeni kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, 2,2 milyon varillik kısmı eylül sonuna kadar tamamen geri almayı hedeflemiş; geçen ay ise 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesine başlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

