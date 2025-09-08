UEFA'dan ağır ceza: 10 ay men

UEFA'dan ağır ceza: 10 ay men
Yayınlanma:
UEFA Yeray Alvarez ile ilgili kararını verdi.

Athletic Bilbao’nun tecrübeli savunma oyuncusu Yeray Alvarez, doping testinde yasaklı maddeye rastlanmasının ardından UEFA tarafından 10 ay futboldan men cezasına çarptırıldı.
1995 doğumlu futbolcu, Nisan 2026’ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

MAÇ SONU SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Yeray’ın doping testi sonucu, geçtiğimiz mart ayında Manchester United’a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından yapılan kontrollerde pozitif çıktı. UEFA Disiplin Kurulu, oyuncunun kasıtlı bir şekilde madde kullanmadığını kabul etse de, ihmal gerekçesiyle cezayı onayladı. Karar, haziran ayında geçici olarak yürürlüğe girmişti.

FARKINDA OLMADI

Futbolcu, test sonucunu reddederek yasaklı maddenin saç dökülmesine karşı kullanılan bir üründen kaynaklandığını öne sürdü. Yeray’ın açıklamasına göre, söz konusu ürün aslında eşine ait olup, oyuncu farkında olmadan bu maddeyi kullanmıştı.
Geçmişte testis kanserini yenmiş olan Yeray, alopeciaya karşı koruyucu tedaviler görmeye devam ettiğini de belirtti.

UEFA Disiplin Kurulu, oyuncunun niyetinde kasıt bulunmadığını belirtse de, profesyonel düzeydeki ihmalin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu nedenle 10 aylık men cezası resmen yürürlüğe girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

