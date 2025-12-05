Merkez Bankası'nın 'Ödemelerin Merkezi' sayfası açıldı

Merkez Bankası'nın 'Ödemelerin Merkezi' sayfası açıldı
Yayınlanma:
TCMB'nin, ödeme sistemleri ve dijital para projelerine dair tüm gelişmelerin tek bir çatı altında toplandığı "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi, erişimine açıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknolojik altyapısını yönelik önemli bir adım attı. TCMB, ödeme sistemlerine dair yeni platformunu kamuoyuna duyurdu. Resmi kanallardan yapılan açıklamada, bankanın ödemeler alanındaki faaliyetlerinin detaylı bir şekilde yer aldığı "Ödemeler Merkezi" adlı yeni web sitesinin 5 Aralık 2025 tarihi itibarıyla devreye alındığı belirtildi.

FAST, DİJİTAL LİRA VE DAHA FAZLASI TEK ADRESTE

merkez-bankasi-odemeler-merkezi.jpg

Vatandaşın para transferlerinde sıklıkla kullandığı FAST Sistemi'nden, geleceğin para birimi olması planlanan Dijital Türk Lirası'na kadar pek çok kritik proje bu platformda sergileniyor.

Mahfi Eğilmez: TCMB’nin sitesinde hala yüzde 5’lik enflasyon hedefi duruyorMahfi Eğilmez: TCMB’nin sitesinde hala yüzde 5’lik enflasyon hedefi duruyor

TCMB duyurusunda sitenin içeriğine dair şu bilgilere yer verildi:

"FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır."

Merkez Bankası, yeni platforma erişim sağlamak isteyenler için ilgili internet adresini de paylaştı. Bu adımla birlikte, ödeme sistemlerindeki yeniliklerin ve güvenlik katmanlarının vatandaş tarafından daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
