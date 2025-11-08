Mahfi Eğilmez: TCMB’nin sitesinde hala yüzde 5’lik enflasyon hedefi duruyor

Eski Hazine Müstaşarı İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporuna ilişkin sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Eğilmez, enflasyon hedefleri ve beklentilerindeki çelişkilerin, beklentilerin kırılmamasında temel rol oynadığını vurguladı.

“BEKLENTİLERİN KIRILMAMASININ NEDENİ TUTARSIZLIKLAR”

Eğilmez, paylaşımında 2025 yılı enflasyon hedefiyle ilgili olarak, “Hedef başlangıçta %5 olarak belirlenmişti. Daha sonra raporlarda %24 olarak güncellendi ama TCMB’nin resmi sitesinde hâlâ %5’lik hedef duruyor. Yılsonu tahminleri ise %31–33 aralığında” ifadelerini kullandı.

Bu tutarsızlıkların, enflasyon beklentilerinin kırılmamasının ana nedeni olduğunu belirten Eğilmez, “Tabii ki beklentiler kırılmaz. Önce bu tutarsızlıkların giderilmesi gerekir” dedi.

ENFLASYON TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Eğilmez’in açıklamaları, TCMB’nin enflasyon raporunda öne çıkan beklentilerdeki iyileşmenin yavaşlaması ve enflasyondaki katılık tartışmalarına dair önemli bir değerlendirme olarak öne çıktı. Piyasa beklentilerinin güven kazanabilmesi için hedefler ve tahminler arasındaki tutarlılığın kritik önem taşıyor.

Öte yandan Merkez Bankası dün açıkladığı enflasyon raporunda, daha önce yüzde 24-29 aralığında hedeflenen yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33'e yükseltti. Ekonomi yönetimi aylardır, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceği açıklamaları yapıyor. Ancak ekonomistler bunun gerçekçi olmadığını belirterek daha gerçeğe uygun hedeflerin açıklanmasını istiyor.

Zira ekonomi kanadından gelen son açıklamalar da hedefin tutmayacağının ipuçlarını veriyor.